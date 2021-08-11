Кабмин утвердил стратегию ПриватБанка до 2024 года с тремя вариантами приватизации

Кабинет министров на заседании 11 августа утвердил стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Как передает "Интерфакс-Украина", решение было принято без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к соответствующему распоряжению, основными целями обновления стратегии являются создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и выплачивать дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного для инвестирования.

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Главной целью указано определение стратегии пригодного для продажи такого "хорошего банка" и подхода к его приватизации. Указаны три возможных варианта приватизации, в частности частное размещение всего банка, частное размещение "хорошего банка" и первичное размещение акций "хорошего банка".

Стратегией предусматривается создание ведущего банка в розничном сегменте рынка, который имеет сильные позиции в сегменте малого и среднего бизнеса с мощным платежным и карточным бизнесом, что сможет обеспечить наличие привлекательных вариантов приватизации.

Определенная стратегией бизнес-модель ПриватБанка предполагает сосредоточение на направлении МСБ, в частности рост кредитования этого сектора на 150% (включая поддержку госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"), а также дальнейшей рост эквайрингового бизнеса, который приведет к мощному росту доходов на 8,5 млрд грн.

Кроме того, обновленная бизнес-модель предполагает расширение продуктового предложения вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе, что обеспечит дополнительный рост кредитования с 44 млрд грн до 82 млрд грн, включая предоставление ипотечных кредитов в рамках госпрограммы, а также сохранение существующих лидерских позиций в карточном бизнесе, опираясь на доступность физических и цифровых каналов.

Кроме того, предполагается создание до 2024 года прогрессивной модели банка с ведущим уровнем эффективности и готовностью к снижению маржи, а также лидерством в инновациях благодаря цифровым технологиям.

Согласно документу, ПриватБанк продолжит мероприятия по оптимизации расходов и совершенствованию организационной структуры, в том числе путем дальнейшей оптимизации региональной сети отделений и банковской инфраструктуры.

Планируется, что банк сделает особый акцент на важности возврата средств, связанных с экс-владельцами. Документ предполагает введение жесткой стратегии управления неработающими активами, благодаря чему банк должен последовательно сократить их долю до менее 20%.

Указывается, что банк будет стремиться достичь прогнозируемой чистой прибыли в размере более 30 млрд грн доходности на капитал в размере более 40% и соотношения затрат к доходам в размере менее 45%.

Согласно стратегии, ПриватБанк должен усовершенствовать систему управления рисками, улучшить практику кредитного андеррайтинга и оптимизировать кредитные процессы.

Документом предполагается, что банк будет вводить инновационные продукты и услуги, развивать и адаптировать IТ-решения к требованиям международных стандартов и регулятивных требований.

Напомним, что 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (550,58 млрд грн) ПриватБанк продолжал занимать первое место среди 73 действующих в стране банков.

В апреле нынешнего года глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал, что ПриватБанк вскоре будет продан. В мае, однако, НБУ заявил, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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