ПриватБанк интересен инвесторам из США — глава набсовета Пиреус Банка

При приватизации ПриватБанка больший интерес ожидается от инвесторов из США, чем из Европы. Такую оценку дал председатель наблюдательного совета Пиреус Банка Яннис Кириакопулос в интервью изданию "Минфин".

"Скорее всего, сначала зайдут какие-то "горячие" деньги одного из солидных фондов. Инвестор поспособствует улучшению корпоративного управления и сервиса в банке. А уже со временем, возможно, появится стратегический инвестор. Ожидаю, что больший интерес будет из США, чем из Европы", — отметил он.

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Кириакопулос также позитивно оценил работу, проделанную Национальным банком Украины по укреплению украинской банковской системы.

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"Если посмотреть на уровень адекватности капитала, то это очень сильная банковская система. Работа, проделанная НБУ, прекрасна. Банковские практики очень быстро гармонизируются с лучшими европейскими образцами. Продолжается сокращение портфеля проблемной задолженности", — считает банкир.

Также, по его словам, нынешние условия кредитования в Украине прозрачные и коммерческие, в противовес ситуации много лет назад, когда кредитование ориентировалось на активы (залоги).

"Банковскому рынку есть куда расти. Отношение чистого (за вычетом резервов) кредитного портфеля к ВВП в Украине всего 14%, тогда как в Европе — 80%, Польше — 60%, в Германии — 90%. Рост до этих показателей означает многомиллиардные кредитные вложения в большое количество бизнесов", — сказал Кириакопулос.

Он также отметил, что наблюдает наращивание активов иностранных инвесторов в Украине, примером чему может служить Европейский банк реконструкции и развития.

"Сейчас вижу, что он расширяет свои операции в Украине — не только кредитные, но и инвестиционные. О политических рисках нужно думать до вхождения в страну. Если ты уже здесь, то нужно научиться жить с этим", — добавил глава набсовета Пиреус Банка.

Напомним, что в апреле глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что ПриватБанк будет выставлен на продажу уже в ближайшее время. Позже регулятор уточнил, что это произойдет, когда "будет достигнуто стабильное восстановление экономики" после пандемии Covid-19.