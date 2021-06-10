ПриватБанк интересен инвесторам из США — глава набсовета Пиреус Банка

При приватизации ПриватБанка больший интерес ожидается от инвесторов из США, чем из Европы. Такую оценку дал председатель наблюдательного совета Пиреус Банка Яннис Кириакопулос в интервью изданию "Минфин".
"Скорее всего, сначала зайдут какие-то "горячие" деньги одного из солидных фондов. Инвестор поспособствует улучшению корпоративного управления и сервиса в банке. А уже со временем, возможно, появится стратегический инвестор. Ожидаю, что больший интерес будет из США, чем из Европы", — отметил он.
Кириакопулос также позитивно оценил работу, проделанную Национальным банком Украины по укреплению украинской банковской системы.
"Если посмотреть на уровень адекватности капитала, то это очень сильная банковская система. Работа, проделанная НБУ, прекрасна. Банковские практики очень быстро гармонизируются с лучшими европейскими образцами. Продолжается сокращение портфеля проблемной задолженности", — считает банкир.
Также, по его словам, нынешние условия кредитования в Украине прозрачные и коммерческие, в противовес ситуации много лет назад, когда кредитование ориентировалось на активы (залоги).
"Банковскому рынку есть куда расти. Отношение чистого (за вычетом резервов) кредитного портфеля к ВВП в Украине всего 14%, тогда как в Европе — 80%, Польше — 60%, в Германии — 90%. Рост до этих показателей означает многомиллиардные кредитные вложения в большое количество бизнесов", — сказал Кириакопулос.
Он также отметил, что наблюдает наращивание активов иностранных инвесторов в Украине, примером чему может служить Европейский банк реконструкции и развития.
"Сейчас вижу, что он расширяет свои операции в Украине — не только кредитные, но и инвестиционные. О политических рисках нужно думать до вхождения в страну. Если ты уже здесь, то нужно научиться жить с этим", — добавил глава набсовета Пиреус Банка.
Напомним, что в апреле глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что ПриватБанк будет выставлен на продажу уже в ближайшее время. Позже регулятор уточнил, что это произойдет, когда "будет достигнуто стабильное восстановление экономики" после пандемии Covid-19.