НБУ утвердил Герхарда Бьоша в должности главы правления ПриватБанка

Сегодня, 8 июня, правление Национального банка Украины (НБУ), по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного ПриватБанка.

Как сообщалось ранее, в мае наблюдательный совет ПриватБанка назначил Бьоша главой правления ПриватБанка по результатам проведенного конкурсного отбора сроком на пять лет.

Герхард Бьош с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

По информации пресс-службы ПриватБанка, в должности председателя правления Бьош сосредоточится на реализации стратегии банка, основными приоритетами которой и в дальнейшем будут развитие команды сотрудников банка, предоставление клиентам высококачественных услуг и инновационных решений и обеспечение стабильной прибыли для акционера.

Председатель правления государственного банка назначается наблюдательным советом банка по результатам конкурсного отбора.

Председатель правления банка вступает в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Напомним, 23 января завершилось действие контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом. Он руководил ПриватБанком три года, возглавил его в начале 2018 года.

Наблюдательный совет ПриватБанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность главы правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 13 февраля 2020 года открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к Национальному банку Украины (НБУ) об обязательствах направить требование о смене руководителей госбанка — Петра Крумханзла и еще двух чиновников финучреждения — "за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации".