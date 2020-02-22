Сотрудники Приватбанка требуют уволить Крумханзла

Окружной административный суд Киева 13 февраля открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к Национальному банку Украины (НБУ) об обязательствах направить требование о смене руководителей госбанка — Петра Крумханзла и еще двух чиновников финучреждения "за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации", сообщает Finbalance.

В конце ноября прошлого года Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к этому же банку об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и обязательствах освободить председателя правления Петра Крумханзла путем расторжения заключенного с ним трудового договора.

Суд открыл производство ко всем девяти членам набсовета ПриватБанка о признании трудовых контрактов недействительными. Ответчиками в этом деле были Минфин и Кабмин, в качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ, который согласовал состав набсовета, и ГПУ.

Отмечается, что наблюдательный совет ПриватБанка возглавляет Шэрон Иски — в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка — также Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик. Представителем государства по квоте президента в набсовете ПриватБанка является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина — Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады — Сергей Алексеенко.

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Ранее, в октябре 2019 года, Октябрьский райсуд Днепра обязал прокуратуру Днепропетровской области рассмотреть заявление первичной профсоюзной организации сотрудников "ПриватБанка" о признании потерпевшим в уголовном производстве, в рамках которого расследуется, произошла ли растрата средств членами правления госбанка при привлечении HR- консультантов. Речь идет о представителя бренда Odgers Berndtson в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также ООО "Си Эф Си Консалтинг компании".

В то же время уточняется, что в структуре ПриватБанка есть подразделения, которые осуществляют подбор персонала и информационное обеспечение банка. В сентябре в рамках этого уголовного дела в главном офисе ПриватБанка правоохранители провели обыск.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

После этого Министерство финансов Украины заявило, что не соглашается с решением Окружного суда Киева по иску Коломойского, связанного с национализацией банка, и готовится к подаче апелляционной жалобы.

15 октября 2019 года Апелляционный суд Англии и Уэльса принял сторону ПриватБанка и продолжил всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова, наложенный в связи с подозрением, что бывшие владельцы ПриватБанка могли вывести из него 1,9 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на инвестиционном форуме "RE:THINK. Invest in Ukraine" заявил, что ПриватБанк не будут возвращать прежним владельцам.