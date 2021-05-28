В ПриватБанке назначили нового главу правления

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка назначил Герхарда Бьоша в качестве нового председателя правления.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, Бьош имеет 35-летний опыт работы. Он в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, с 2010 по апрель 2021 года Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль".

В банке отмечают, что Бьош успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности, процессами приватизации.

Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

"Завершение этого конкурсного отбора является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 января завершилось действие контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом. Он руководил ПриватБанком три года, возглавил его в начале 2018 года.

Наблюдательный совет ПриватБанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность главы правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 13 февраля 2020 года открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к Национальному банку Украины (НБУ) об обязательствах направить требование о смене руководителей госбанка — Петра Крумханзла и еще двух чиновников финучреждения — "за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации".