  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

В ПриватБанке назначили нового главу правления

Председателем правления ПриватБанка назначен экс-топ-менеджер Райффайзен банка Аваль

Герхард Бьош. Фото: Business Ukraine magazine Герхард Бьош. Фото: Business Ukraine magazine
Герхард Бьош. Фото: Business Ukraine magazine

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка назначил Герхарда Бьоша в качестве нового председателя правления.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, Бьош имеет 35-летний опыт работы. Он в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, с 2010 по апрель 2021 года Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль".

В банке отмечают, что Бьош успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности, процессами приватизации.

Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

Читайте также:
Суд запретил назначать главу правления ПриватБанка, госбанк обжалует это решение

"Завершение этого конкурсного отбора является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 января завершилось действие контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом. Он руководил ПриватБанком три года, возглавил его в начале 2018 года.

Наблюдательный совет ПриватБанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность главы правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 13 февраля 2020 года открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к Национальному банку Украины (НБУ) об обязательствах направить требование о смене руководителей госбанка — Петра Крумханзла и еще двух чиновников финучреждения — "за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ одобрил назначение Роднянского-младшего членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского
НБУ одобрил назначение Роднянского-младшего членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского
Набсовету "Нафтогаза" стоит подставить плечо новому главе правления, — экономист
Набсовету "Нафтогаза" стоит подставить плечо новому главе правления, — экономист
Нацбанк изменил правила по оформлению документов взыскателей
Нацбанк изменил правила по оформлению документов взыскателей
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

  3. В Киеве рассказали, сколько будет стоить газ для населения целый год

  4. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, движение на Соломенке парализовано (ФОТО)

  5. Суд закрыл дело о конфликте интересов Тупицкого при принятии решения КСУ по е-декларациям

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...