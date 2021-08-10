ПриватБанк выступил в поддержку программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк выступает против идеи свертывания или сокращения государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", которая на сегодня является одной из наиболее эффективных и реально работающих программ поддержки предпринимательства со стороны государства.

Об этом заявил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, прозрачные условия программы и активная ее поддержка крупнейшими банками в сложный период развития экономики, связанный с пандемией COVID-19, помогли малому бизнесу выжить и сохранить рабочие места.

А сегодня, как отметил Заиграев, эта программа способствует активному восстановлению экономики, стимулирует развитие сегмента микро, малого и среднего бизнеса и создание новых бизнесов.

"Впервые государство предоставило реальную поддержку предпринимателям через независимый и эффективный механизм банковской системы, исключило коррупцию, обеспечило доступность помощи и стимулировало развитие сегмента МСБ. Благодаря программе" 5-7-9%" впервые за много лет в Украине состоялся значительный рост кредитных портфелей МСБ, что означает рост бизнеса в этом сегменте клиентов и постепенный вывод его из тени. В свою очередь банки начали конкурировать за клиентов не ценой, а сервисом, эффективностью процессов и доступностью, что идет на пользу конечному потребителю. Мы видим, что больше половины заявок на кредиты бизнес берет на свое развитие, а значит — на развитие всей экономики", — рассказал Заиграев.

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Концентрируясь на реальной поддержке бизнеса — кредитовании инвестиционных проектов и стартапов, — ПриватБанк не поддерживает заявления коллег относительно возможного сокращения программы и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, которые не мешают развитию бизнеса и экономики, подчеркнули в пресс-службе ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, в марте этого года Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

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