"Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, которые работают в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщает "Экономическая правда", в письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявил, что на сегодняшний день "бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина, и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса".

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Таким образом, деньги налогоплательщиков, направленные на льготные кредиты, расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным "Райффайзен Банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия являются довольно устойчивыми, не претерпели значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", — говорится в письме.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигало 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

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В письме отмечается: если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

В издании добавили, что по состоянию на 3 августа Форум ведущих международных финансовых учреждений так и не получил ответов ни от Минфина, ни от НБУ.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

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