Минфин показал результаты эффективности программы президента по доступным кредитам

По состоянию на 26 июля в Украине выдали 21 тысячу 160 кредитов по программе президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 55,8 млрд грн.

Такие данные опубликовало Министерство финансов Украины.

В Минфине добавили, что только за одну неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

По словам заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко, эта программа не только помогла получить кредит на льготных условиях тысячам предприятий, но и сохранить рабочие места.

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"Наша программа 5-7-9 помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты. Эту возможность реализовали более 12 500 предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 000 новых работников", — заявила Юлия Свириденко.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил также о запуске в рамках программы президента долгосрочной доступной ипотеки, которая предусматривает фиксированную ставку 7%, первый взнос за жилье — 20%, а ипотека будет рассчитана на срок до 30 лет.