Финансы 30 минут назад

Минфин показал результаты эффективности программы президента по доступным кредитам

Только за за одну неделю уполномоченные банки выдали кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен

Минфин показал результаты эффективности программы президента по доступным кредитам Минфин показал результаты эффективности программы президента по доступным кредитам

По состоянию на 26 июля в Украине выдали 21 тысячу 160 кредитов по программе президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 55,8 млрд грн.

Такие данные опубликовало Министерство финансов Украины.

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В Минфине добавили, что только за одну неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

По словам заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко, эта программа не только помогла получить кредит на льготных условиях тысячам предприятий, но и сохранить рабочие места.

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"Наша программа 5-7-9 помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты. Эту возможность реализовали более 12 500 предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 000 новых работников", — заявила Юлия Свириденко.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил также о запуске в рамках программы президента долгосрочной доступной ипотеки, которая предусматривает фиксированную ставку 7%, первый взнос за жилье — 20%, а ипотека будет рассчитана на срок до 30 лет.

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