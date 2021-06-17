В Украине стремительно растут объемы ипотечного кредитования

В апреле 2021 года украинские банки выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

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Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), по сравнению с мартом текущего года объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть и почти в 10 раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась.

При этом количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год — в 7,1 раза. Всего, по данным НБУ, за первых четыре месяца года банки выдали 2 тысячи 808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло более чем в два раза по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

В Нацбанке отмечают, что рост ипотечного кредитования происходит, в основном, благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. В то же время в апреле динамика новых выдач на первичном рынке резко пошла вверх. Частично это является результатом программы "Доступная ипотека 7%".

Так, если сравнить с мартом этого года, в апреле объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на треть, или на 168,5 млн грн, на первичном рынке — в полтора раза, или на 43,2 млн грн.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов. Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти, и в апреле он составил 791 тысячу грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тысяч грн, вторичной — 771 тысяч грн.

"Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 90% новых сделок заключили пять банков. В апреле средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном — сохранялась на уровне около 17,4%", — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в I квартале банки выдали 1 тысячу 811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать это решение.