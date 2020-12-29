Кабмин расширил программу доступных кредитов для малого бизнеса

Кабинет министров внес изменения в госпограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%. Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято на внеочередном заседании 28 декабря ввиду необходимости усиления поддержки бизнеса в условиях карантинных ограничений в стране.

Так, программа теперь распространяется на субъектов среднего предпринимательства, годовой доход которых составляет до 20 млн евро.

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Либерализованы и условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличен до 3 лет, отсрочка платежа по возврату кредита — до 12 месяцев, а первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта уменьшен до 10% для действующего бизнеса и до 15% для стартапов.

"Смягчены условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда — уменьшение до 50%, численности персонала — до 50% (по состоянию на 1 марта 2020 года)", — отмечается также в сообщении.

Помимо этого, для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых. Для кредитов рефинансирования устанавливается после 31 марта компенсация процентов до 3% годовых.

Урегулирован и вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Кабмин также сообщает, что по данным на 28 декабря, количество заявок на участие в программе уже составило 58374, а их общая сумма — 69 млрд грн. Всего за весь период действия программы подписано 7158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд грн. При этом Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 23 банками (всего же банков в Украине действует 73).

Напомним также, что неделей ранее Кабмин расширил список банков-кредиторов для получения госгарантий.