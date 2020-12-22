Кабмин расширил список банков-кредиторов для получения портфельных гарантий

21 декабря на заседании правительства принято постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году", проект которого разработало Министерство финансов Украины.

Как информирует пресс-служба Минфина, в порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году будет упрощен доступ потенциальных банков-кредиторов, которые могут принять участие в отборе для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ).

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Кроме того, в Порядок будут внесены следующие изменения:

– сняты ограничения относительно наличия в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров;

– сняты ограничения по результатам аудита банков-кредиторов исключительно по формированию модифицированного мнения;

– упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов вследствие изъятия требования согласования реестра кредитов гарантом;

– увеличивается срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами;

– уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов.

Планируется, что реализация данного проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и, в частности, стоимость кредитов для малых и средних предприятий.

Напомним, в конце ноября в Кабмине объявили о запуске программы портфельных гарантий от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Также сообщалось, что 23 сентября в Украине вступил в силу закон, который предусматривает предоставление государственных гарантий по кредитам частного бизнеса.