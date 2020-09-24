Украинскому бизнесу разрешили предоставлять госгарантии по кредитам

23 сентября в Украине вступил в силу закон, который предусматривает предоставление государственных гарантий по кредитам частного бизнеса.

Как передает "РБК-Украина", документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

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Закон в среду опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Речь идет о предоставлении госгарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд грн в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования — резидентов Украины перед банками-кредиторами.

В законе прописано, что Кабинет министров устанавливает порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления госгарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, документ внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины жильем для реализации доступного ипотечного кредитования.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.