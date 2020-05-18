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НБУ разработал методику оценки облигаций предприятий с госгарантией

Нацбанк будет определять стоимость облигаций предприятий с учетом кредитного риска конкретного выпуска ценных бумаг

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.

Как сообщает пресс-служба регулятора, эти облигации могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с НБУ.

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Нацбанк будет определять стоимость облигаций предприятий с учетом кредитного риска конкретного выпуска ценных бумаг.

Корректирующие коэффициенты облигаций будут рассчитываться в соответствии с разделом III Порядка оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности НБУ, или принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств, и учитывают условия выпуска облигаций и государственной гарантии.

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Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления Нацбанка после проведения анализа условий конкретного выпуска ценных бумаг.

Эти изменения утверждены решением правления НБУ от 14 мая 2020 327-рш "Об одобрении изменений в Порядок оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности Национального банка Украины или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств".

Они вступили в силу 14 мая.

Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей" заявил, что НБУ не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

 

 

 

 

 

 

 

 

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