Госгарантии до 80% кредита: Кабмин запускает новую программу для бизнеса на 5 млрд грн

В правительстве объявили о запуске еще одной программы — портфельных гарантий от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Об этом на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, в правительстве считают, что предоставление государственных гарантий на портфельной основе позволит удешевить и сделать более доступными кредиты для малого и среднего бизнеса.

"Еще одна программа, которую мы запускаем сегодня — это портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий", — сказал премьер.

"Предлагается, чтобы государство гарантировало до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке. Это так же должно способствовать более доступному кредитованию. Срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет", — уточнил Шмыгаль.

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Напомним, в начале сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Как известно, портфельные гарантии — это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Также сообщалось, что 23 сентября в Украине вступил в силу закон, который предусматривает предоставление государственных гарантий по кредитам частного бизнеса.