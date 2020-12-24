Что нам стоит бизнес строить: во сколько обойдется создание интернет-магазина

С 2020 года офлайн-бизнес теряет свою актуальность и в Украине тоже. Кафе и рестораны то открывают, то закрывают, а разрешение работать остается только за продуктовыми магазинами или аптеками — теми, кто торгует товарами первой необходимости.

Но других потребностей аудитории это не отменяет. Люди по-прежнему хотят развлекаться, пусть даже дома, одеваться, радовать себя и близких, покупать полезные и красивые вещи, подарки. И за всем этим они идут в интернет.

Сколько стоит создать интернет-магазин

Зададим этот вопрос Google. В выделенном описании видим такие цифры. Мы не знаем, какое качество у этого сайта — функционала и дизайна, входит ли сюда продвижение, нас интересует примерный порядок цен.

Столько же добавим на продвижение в поисковых системах, контекстную рекламу. Совокупно только на старте выйдет около 30 тысяч грн. Если SEO-продвижение еще может подождать, то без контекстной рекламы у вашего сайта не будет посетителей и покупателей. Какие вообще есть способы получить сайт? Давайте разберемся.

Как создать интернет-магазин

Первым делом надо выбрать способ:

1. Интернет-магазин на заказ у веб-студии с нуля. Это самый дорогой путь, но если выбрать хорошего исполнителя, вы получите красивый сайт. С раскруткой пойдут и продажи.

2. Работа с фрилансерами — программистом, дизайнером, верстальщиком, копирайтером. Тут может выйти немного дешевле, но нужна квалификация для подбора надежных исполнителей.

3. Готовая торговая площадка для размещения товаров, описаний, призывов к действию. Стоимость равна цене платного пакета продвижения на сервисе, который даст вам функционал интернет-магазина и клиентов. Одна из таких площадок вам хорошо известна — OLX, где теперь продают не только б/у-мебель или детскую одежду.

Это растущая платформа с целым отделом, помогающим малому и среднему бизнесу начать здесь продажи. Со временем в работу включается персональный менеджер для роста бизнеса, рационального распределения денег на рекламу и получения еще больших продаж.

А что выбрать?

• При выборе веб-студии работает простой принцип: чем старше компания, тем больше вероятность, что она не подведет. Если у вас есть достаточно бюджета и товар требует уникального ресурса — это ваш способ.

• Работа с фрилансерами потребует больше времени — регистрация на бирже, просмотр портфолио, тестовые задания (если это возможно). К сожалению, здесь велика вероятность нарваться на необязательного исполнителя. Если у вас строгие сроки по запуску, подумайте дважды, стоит ли рисковать.

• Если вы продаете простой и понятный товар, пользующийся спросом, не изобретайте велосипед. Например, OLX Магазин дает возможность оформить страницу визуально, как в привычном интернет-магазине — с картинками, кнопками, описаниями, уникальной шапкой с логотипом вашей компании. А вот пример стоимости размещения в рубрике "Одежда/обувь", сравните ее с бюджетом на создание интернет-магазина с нуля:

Кроме того, на OLX пользователь приходит покупать, тогда как в поисковых системах или соцсетях (где тоже создают аккаунты-"магазинчики") он настроен отдохнуть и развлечься. Торговая площадка — для органичных продаж и прозрачного взаимодействия продавца с клиентом. Куда идти и что выбрать — разумное решение за вами.