Предприниматель 10 минут назад

Доходы, которые мы не замечаем: где скрыта дополнительная прибыль интернет-магазинов

Разрушайте шаблоны, тестируйте новые инструменты и гипотезы, а еще ищите способы улучшения текущих кампаний

Фото: Blake Wisz / Unsplash Фото: Blake Wisz / Unsplash
Фото: Blake Wisz / Unsplash

Где скрыта дополнительная прибыль интернет-магазинов? Ответ на этот вопрос стоит разделить на две части — упущенные возможности и места для оптимизации ("сэкономил — заработал").

Первое увеличивает объемы, второе — оптимизирует расход. Двигаться важно в обоих направлениях и всегда. Рассматриваем на примере Google Ads (рекламы в Google).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Тестируйте новое

Все привыкли думать, что видеореклама — это только охватный инструмент. Так действительно было всегда. Сейчас и Google, и Facebook делают все для того, чтобы менять форматы рекламы и из видеорекламы тоже получать прибыль.

Например, мы запустили видео-кампанию в YouTube для интернет-магазина детских товаров, которая принесла ROI 300% (в три раза выше, чем ROI категорийных поисковых кампаний).

Читайте также:
Как сделать бизнес успешнее даже в эпоху COVID-19: 17 советов от тех, у кого получилось

Это удалось благодаря запуску видеокампании с фидом. Это перечень товаров с их характеристиками и ценой, который показывается рядом с видео.

Вывод: не игнорируйте тестирование новых инструментов. Мир меняется, пора перестать мыслить устаревшими концепциями и успевать за новыми инструментами.

Или например, все знают, что брендовые кампании в поиске должны быть с низкой стоимостью за клик (cpc). Но если посчитать прибыль, бывает, что и 6 грн за брендовый клик платить выгодно. Например, по брендовому запросу "makeup" (магазин косметики и парфюмерии) показывается рекламное объявление Notino и Parfums.

Это значит, что есть вероятность потерять клиента, который ищет только "наш" магазин. То есть Makeup стоит обратить внимание на свою брендовую кампанию, так как конкуренты могут перетягивать этот трафик, а он очень конверсионный. Обязательно все считайте.

В привычных инструментах тоже есть с чем поработать. Например, фиды для Google Shopping можно делить на части по-разному. Например, разделить товары по уровню маржинальности и, соответственно, запускать кампании с ними с разными стратегиями в Google Ads, чтобы получить больше прибыли. Какие именно стратегии применять — зависит уже от деталей: количества товаров, градации маржинальности.

Смена KPI

Очень важно на какие KPI вы ориентируетесь. В начале работы с одним из проектов основным KPI был привычный ROMI (возврат инвестиций за каждую вложенную гривну). Но есть нюанс — когда вы фокусируетесь на ROMI, меньше внимания уделяется обороту и в итоге можно получить меньше прибыли.

На одной из встреч владельцы бизнеса предложили перейти на чистую прибыль как главный KPI — весь наш доход, умноженный на маржу, минус затраты. На этот показатель мы ориентируемся сейчас и все наши изменения проходят под призмой того, как это повлияет на чистую прибыль. Теперь по ключевым кампаниям мы понимаем, какой должен быть таргет CPA (одна из стратегий в Google Ads), чтобы максимизировать прибыль.

Читайте также:
Google запустил аудиорекламу на YouTube

Чаще всего агентствам неудобно (и не стоит) обещать выполнение такого KPI. Есть слишком много нюансов. Чтобы перейти на прибыль как KPI, нужно 100% доверие и взаимодействие между агентством и клиентом. И еще нужно быть уверенным, что данных достаточно, и они правильные.

Автоматизация процессов

Задачи, как правило, делятся на два типа: по увеличению дохода и по оптимизации. Чтобы увеличить доход от текущих кампаний, всегда найдут варианты. PPC — это не раз настроил, и на этом все. У нас по некоторым проектам беклоги (планы задач) на несколько месяцев вперед. Не было на практике ни одного PPC аудита, где нечего было предложить.

В оптимизационных задачах принцип простой — "сэкономил, значит заработал". Здесь само действие может быть в мелочах, например базовой гигиене аккаунта, что на больших проектах дает значимый результат в экономии бюджета. Большая же часть возможностей экономии лежит в автоматизации продвижения и процессов вокруг продвижения.

В одном из крупных проектов, с которым мы работаем, сотрудник инхаус-команды ежедневно обновлял аккаунт Google Ads, и на эту задачу тратил по два часа в день (то есть больше 40 часов в месяц). Специалист выгружал каждый день данные из внутренней системы по наличию существующих и новых товаров, и руками загружал их в Google Ads. Все это делалось для того, чтобы данные были актуальны.

Мы автоматизировали этот процесс, чтобы сэкономить и время, и деньги. Мы создали систему, которая по API ежедневно обновляет конкретные статусы по группам объявлений, а также прописывает корректные цены объявлений и создает новые аккаунты, если старые не помещаются.

Читайте также:
Маркетинг для рекрутеров: как использовать рекламу в Facebook для поиска кандидатов

Сейчас мы работаем над задачей по выявлению аномалий — хотим оперативно видеть (в течение часа), если что-то сломалось (программисты снова сломали фид, Google внезапно отклонил много объявлений и так далее). Каждый час такого простоя обходится потерями прибыли. Чем больше проект, тем больше потерь.

Для автоматизации небольших задач тоже делаем небольшие боты. Например, бот по кросс-минусу или проверка соответствию ключевого слова и посадочной странице в Google Ads, отправка в бухгалтерию сообщений о необходимости пополнить счет аккаунта. Итого:

• Разрушайте шаблоны и тестируйте новые инструменты и гипотезы;

• Ищите способы улучшения текущих кампаний;

• Корректно выставляйте и замеряйте KPI;

• Автоматизируйте все, что можно автоматизировать.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Взгляд под другим углом: что такое патентный ландшафт и для чего он нужен бизнесу?
Взгляд под другим углом: что такое патентный ландшафт и для чего он нужен бизнесу?
Стоит ли запускать сейчас новый бренд: 5 вопросов от малого и среднего бизнеса
Стоит ли запускать сейчас новый бренд: 5 вопросов от малого и среднего бизнеса
Фондовый рынок: китайский онлайн-брокер за год увеличил клиентскую базу в 10 раз
Фондовый рынок: китайский онлайн-брокер за год увеличил клиентскую базу в 10 раз
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кличко обвинил "Укрбуд" в падении столбов на Шулявском мосту

  3. НБУ отменил книгу учета доходов для ФЛП

  4. "Интерпайп" назначил гендиректором бывшего руководителя "ArcelorMittal Кривой Рог"

  5. ПФУ утвердил новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий: вырос на 316 грн

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...