Как сделать бизнес успешнее даже в эпоху COVID-19: 17 советов от тех, у кого получилось

Одной минуты достаточно, чтобы получить идею для прорыва в бизнесе и изменить все даже во время пандемии? Мировые и украинские лидеры мнений, гуру бизнеса и успешные предприниматели считают, что да.

В рамках инновационной MEREZHA OneMinuteConference 17 спикеров поделились своими идеями, советами и экспертизой. Delo.ua послушало всех и рассказывает о главном.

Рита МакГрат, профессор менеджмента в Columbia Business School. Эксперт в сфере инноваций и стратегий роста, адепт использования разрушительного влияния для получения конкурентного преимущества

— Пока мы разбираемся с пандемией, нужно подумать о том, что я называю новыми правилами игры. Это шесть вещей, которые в новом мире основательно изменились. Во-первых, раньше нормой была стабильность. Теперь норма — постоянные изменения. Если вы выберете постоянное движение, это поможет вам быстрее преодолеть кризис, связанный с пандемией, чем это можно было бы сделать, если вы будете думать о том, что положение вещей вернется к привычному, к стабильности, норме.

Второе — здоровые ограничения. Пришло время подумать о том, от чего стоит отказаться. Третье — перераспределение ресурсов в вашем предприятии. Четвертое — умение использовать инновации. Учитесь видеть источник новых возможностей и перераспределяйте свои ресурсы в эту сторону. Пятое — управление, которое движется благодаря новым знаниям. Это означает, что стоит реагировать на новую информацию, а не закрывать глаза на неутешительные данные, и быть готовым сделать смелый выбор, которого требую сложные времена.

И последнее — думайте о людях, которые с вами работают. Ваша стратегия найма должна соответствовать тому, что я называю "политика контрактных отношений". Люди работают на вас какое-то время, они вовлечены. Но в какой-то момент они, возможно, захотят уйти. И, на самом деле, если люди переходят из вашей компании в более крупную или с большими возможностями, это признак успеха. Это хорошо. Как говорят в Netflix, "мы хотим быть компанией, в которой здорово было бы поработать".

Андрей Федорив, основатель и CEO FEDORIV GROUP, co-founder и инвестор FEDORIV AGENCY, FEDORIV HUB, FEDORIV VLOG, Суперлюди, KOOPERATIV

— Рэй Далио, один из самых известных и успешных инвесторов США, в своей книге "Принципы" сформулировал главную идею инвестирования одним словом — диверсификация. Это означает, что у вас нет права "положить все яйца в одну корзину", у вас нет права весь свой, например, инвестиционный ресурс направить только в одну отрасль, потому что она может оказаться под ударом. Не из-за того, что вы плохой, а из-за того, что так сложатся обстоятельства. То же в жизни, и то же в бизнесе.

Мне кажется, что главный принцип, который нужно усвоить, это диверсификация. Если у вас только один бизнес, направленный на что-то одно, вы в зоне риска. Если у вас только одна профессия, пусть даже самая лучшая, самая любимая, вы в зоне риска

Решение, которое вы должны принять: чем еще вы хотите заняться в бизнесе, что еще вы хотите освоить в жизни до кризиса, а не во время нового.

Том Петерс, легенда бизнес-консалтинга, наиболее авторитетный консультант McKinsey. Входит в зал славы Thinkers50 и имеет награду "За жизненные достижения" в менеджменте

— За свою жизнь я дал десятки интервью и почти все они начинались с одного вопроса: "Том, вы так много говорите о людях. Почему это так важно?". И мне хочется кричать: "А что может быть важнее?". Организация — это люди, которые работают для людей, которые, в свою очередь, работают для людей. Лидеры, которые служат сотрудникам, которые служат потребителям. И, на самом деле, ваше наследие как лидера — люди, которым вы помогли стать совершенными.

Второе — Google, "сливки" технологических компаний. Google провели исследование среди топ-сотрудников в своих наиболее инновационных компаниях, и были шокированы результатами: лучшими сотрудниками оказались не те, которые владеют лучшими технологическими знаниями, а те, которые лучше умеют работать с другими людьми. Они умеют слушать, делиться идеями, они заботятся друг о друге.

Третье — продукт. Один очень знаменитый топ-менеджер из Кремниевой долины сказал: "Будьте лучшими. Это единственный рынок, где не толпятся конкуренты". Большое исследование 25 тысяч компаний на финальном этапе превратилось в изучение работы 27 топ-менеджеров. И они сказали, что есть всего три правила. Вот они: качество превыше дешевизны, прибыль важнее цены и больше никаких правил. Это самый прибыльный бизнес. Если вы хотите победить в гонке, делайте лучший продукт с невероятным дизайном и удобством в использовании.

Четвертое — COVID-19. Послушайте меня внимательно: вся ваша профессиональная жизнь и репутация зависят от того, что вы делаете сейчас, во время этого периода, который случается раз в столетие

Вот семь заповедей лидера, которые я исповедую в эпоху коронавируса: быть добрым, быть заботливым, быть терпеливым, прощать, быть в моменте, быть оптимистом и всегда ставить себя на место другого.

Ярослава Гресь, пиарщица и основательница агентства Gres Todorchuk

— Взращенные на сериалах, мы все время ждем, что что-то закончится, ведь даже у "Игры Престолов" есть последняя серия. Мы ждем, что испытание, которое сейчас нам послано, обязательно закончится и все станет как было. А что если нет? Что если это наш новый мир? Что если самая главная стабильность уже наступила и имя ей "нестабильность"? То есть вы можете быть совершенно уверены, что завтра не будет так, как сегодня, что завтра будут новые вызовы и они не всегда будут приятными.

Если говорить о трех главных качествах, которыми сейчас должен быть наделен каждый бренд и каждый человек, который существует в публичном поле, то я бы назвала следующие:

Моральность. Это ваша социальная позиция. Испытание пройдет, но никто не забудет того, как вы себя проявили. Последовательность. Благодаря тому, что мир стал совершенно прозрачным, ваши обещания и действия можно легко проверить: что вы говорили вчера, что вы говорили позавчера, почему вы вдруг "переобулись". Поэтому, когда вы даете какое-то обещание, то, пожалуйста, думайте о том, как вы сможете его сдержать. Видение. Ваша точка зрения. Люди давно перестали искать просто информацию, они приходят к вам для того, чтобы понять, что вы думаете об этом, согласиться с вами или нет. Эта точка зрения иногда может быть совершенно контроверсионной. Но самое главное — она никого не оставит равнодушным.

Алекс Остервальдер, разработчик Business Model Canvas и основатель Strategyzer. Спикер, консультант и предприниматель, занимает 4-е место в рейтинге ведущих специалистов по управленческому анализу Thinkers50

- Я дам очень короткий совет: нужно разделять две области управления в вашей компании. Первая — управление основной текущей деятельностью компании. Это означает усовершенствование существующих бизнес-моделей. Но, вместе с тем, думайте о будущем. Мы называем эту деятельность "исследованиями". Это означает разработку ценностных предложений и бизнес-моделей будущей деятельности.

Это два мира, которые нужно разделять, поскольку им свойственна разная культура, разные правила. В процессе исследования вы будете сталкиваться с поражениями до тех пор, пока не достигнете успеха. Но не останавливайтесь на этом. Вы должны выделить ресурсы на исследования и инновации. И либо вы берете эту работу на себя, посвящая ей 50% своего времени, либо привлекаете другого человека, обладающего таким же объемом власти. И если вы прислушаетесь к этому совету, я уверен, что вы сможете построить непобедимую компанию.

Олег Гороховский, сооснователь monobank

— Я считаю, что самое главное — фокусировка. Стив Джобс говорил, что, как принято считать, фокусировка — это говорить "да" тому, на что направлено твое внимание. Однако, это не совсем так. Сфокусированность — это отказ от сотен прекрасных идей, которые бродят поблизости. Это необходимость тщательного отбора. Я могу гордиться не только тем, что мы сделали, но и тем, от чего мы отказались. Занимаясь инновациями, нужно уметь говорить "нет" тысячам разных вещей.

Это очень сильная мысль, потому что мы очень расфокусированы, стараемся хвататься за все, что нам кажется интересным и не понимаем, что самый важный и ценный ресурс, который у нас есть — это время и энергия.

Если мы научимся отделять важное от неважного, научимся направлять энергию только на то, чем занимаемся и на то, что сейчас считаем главным для нашего бизнеса, мы получим максимальную эффективность

Из умения фокусироваться гармонично вытекает умение жить здесь и сейчас. Если вдуматься, мы все время заняты либо планированием, либо воспоминаниями. Мы не получаем удовольствия от момента, не умеем наслаждаться им и делом, которым занимаемся. Если научиться правильно распределять свои усилия, получать удовольствие от текущего момента, мы, я уверен, достигнем максимальной эффективности.

Катерина Костерева, основатель и руководитель компании Terrasoft (Creatio), ключевого игрока на рынке low-code, BPM и CRM

— За много лет работы в индустрии программного обеспечения мне посчастливилось повстречать сотни предпринимателей и топ-менеджеров из разных индустрий, культур, стран. Всех их объединяют определенные характеристики.

Во-первых, волевые качества. Каждый день происходит множество неприятностей, проблем, вызовов и все это одновременно. Но нужно улыбаться, с оптимизмом смотреть в будущее и вдохновлять свою команду на результаты.

Второе — growth mindset, ориентация на результат, когда ты мыслишь возможностями, а не ограничениями. Третье — конечно, смелость. Смелость взять на себя ответственность перед своей командой, клиентами и, очень часто, перед обществом.

Когда к этому миксу добавляется колоссальный интеллект — появляются люди, которые меняют этот мир. Такие как Илон Маск и Джеф Безос.

Мартин Соррелл, икона мирового маркетинга и рекламы, основатель крупнейшей в мире рекламной группы WPP и диджитальной маркетинговой компании S4 Capital plc

— Хочу дать совет, который я дал себе порядка двух лет назад, когда покидал WPP и хотел сфокусироваться на S4. WPP исторически были свойственны бизнес модели, основанные на стоимости. В то же время S4 была полностью построена вокруг роста. Мы выделили три зоны, которые были зонами роста: данные, диджитал реклама и программатика. Именно на этих зонах мы сфокусировались, и именно это я советую вам. Сосредоточьтесь на том, что растет быстрее и том, что может давать достойную прибыль, и постарайтесь избегать тех отраслей, где технологии могут заменить вас как посредника.

Еще один совет относительно COVID-19. Мне кажется, что на пути выхода из этого кризиса, несмотря на повторные заражения, через год уже будет вакцина. По крайней мере, на это хочется надеяться. Но это время показало нам, что нужно быть честными со своими сотрудниками, признаваться в том, насколько сложна ситуация.

Но, в то же время, рассказывая людям правду, ничего не скрывая и не приукрашивая, мы должны показывать путь выхода из кризиса

Я думаю, что очень важно показывать путь к солнечному будущему. Всегда помните, что нет ничего невозможного. Говорите правду, факты, но всегда давайте надежду.

Ярослав Ажнюк, сооснователь и CEO стартапа Petcube

— Мне бы очень хотелось, чтобы украинские предприниматели, начиная свой бизнес, ставили перед собой большие цели и шли завоевывать глобальные рынки. Я хочу видеть тысячи украинских компаний, которые занимают лидирующие позиции в основных индустриях во всем мире в течение следующих десятилетий.

Для того, чтобы этого достичь, нам нужно много работать, ведь амбиции без компетенций — это галлюцинации. Но создавать крупные компании чаще намного проще, чем создавать маленькие. Крупные, амбициозные цели привлекают к вам самый интересных и умных людей со всего мира, позволяют вам привлечь инвестиции от самых опытных инвесторов и таким образом достичь своей цели.

Павел Шеремета, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), партнер Института стратегий Inspira, экс-министр экономического развития и торговли Украины

- Великий экономист Йозеф Шумпетер сказал, что капитализм — это творческое разрушение. Это не государственная поддержка, не социальная помощь, не промышленные парки или протекционизм. Это творческое разрушение.

Его последователь и мой учитель Чан Ким сейчас говорит, что, для того, чтобы творчески разрушать, нужно задать себе четыре вопроса: что устранить в своем предложении, что сократить, что увеличить и что создать. Эти вопросы не надо задавать себе ежедневно, но стоит это делать по меньшей мере раз в квартал.

Михаил Траверсе, стратегический директор агентства ISD group и ReisePlan

— Моя идея для бизнеса с амбициями роста — это стратегическая опциональность, когда вы в бизнесе формируете портфель инициатив, в которых убытки всегда ограничены и контролируемы, фиксированные, а выигрыш потенциально огромен и без зафиксированного потолка. Необходимо постоянно сканировать пространство вокруг себя в поисках таких возможностей.

Виктор Шкурба, основатель и CEO ISD Group

— Технологии — это всего лишь инструмент, который берет начало в голове человека в результате творческого мышления. Почему-то до сих пор многие люди считают творчество даром богов или прерогативой избранных. В действительности это не что иное, как умение посмотреть на одну и ту же вещь с абсолютно разных сторон. Совсем недавно ученые из Гарварда и Йеля пришли к выводу, что творческое мышление — это приобретаемое умение. Все самое интересное в мире, в бизнесе происходит сейчас на стыке технологий и творчества.

Мой вам совет: попробуйте посмотреть на свой бизнес с другой перспективы и подумать о том, где технологии могут усилить его. И делайте это почаще

Шэрон Крост, президент TriGeo Social Media Alive, консультант ЕБРР по вопросам в области цифровых и социальных сетей

- Я задам вам три вопроса, ответы на которые помогут вам рассказать о себе. Эти идеи вместе с вашим вдохновением и креативностью позволят вам создать сильную историю, которая поможет вам заявить о себе, а вашему бизнесу расти.

Первый вопрос: почему? Почему вы делаете то, что делаете? Второй вопрос: что делает вас уникальным? Что обеспечивает ваше преимущество и уникальное предложение? Третий: как вы достигаете успеха? С помощью других или для других?

Ответьте на эти вопросы, постройте свою истории при помощи этих ответов, поверьте в нее и влияйте на людей при помощи нее. Рассказывая ее, вы будете рассказывать о себе и сможете расширить свой бизнес и его влияние на других.

Ярослав Морозов, CEO Universe в Genesis

- Конкуренция за потребителей есть всегда: люди не откладывают деньги на новые продукты, поэтому вы точно будете бороться с кем-то за их финансы.

Когда я запускаю новый проект, я анализирую конкурентов. Если их много и они зарабатывают — это отличный знак. Если он один — это будет тяжелый бой, в котором можно чего-то не знать. Если конкурентов нет, то невозможно проанализировать, сколько было неудачных попыток. А они уже точно были, ведь идеи повторяются.

Великие компании становятся великими только на рынках с огромной конкуренцией

Игорь Карпец, GM Grammarly

— Принято считать, что уровень интеллекта человека оценивается через IQ. Я бы добавил еще одну не менее важную метрику — эмоциональный интеллект, который включает в себя не только умственное развитие, но и адаптивность, умение общаться с другими людьми, контроль своих эмоций и гибкость в принятии решений. Цитируя Дэниэла Гоулмана, эмоциональный интеллект — это то, что отличает посредственных лидеров от успешных.

Прокачка этих навыков каждый день поможет вам создать внутренние фильтры для анализа любой информации, которая льется на из любых источников, особенно сейчас. Трезвость при принятии решений является неотъемлемой частью того, как мы будет смотреть на завтрашний день.

Николай Палиенко, генеральный директор IT-компании EVO

— Мы запустили Prom.ua во время кризиса в 2008 году. С тех пор мы пережили много сложных моментов и каждый раз становили немного сильнее, создавали новые продукты, которые по-новому реагируют на существующую реальность.

Сейчас умение пользоваться кризисом и возможностями, которые возникают, является одной из ключевых компетенций предпринимательства. Несмотря на то, что многим бизнесам тяжело, именно в момент кризиса создаются возможности и предпосылки для создания принципиально новых бизнес-моделей. Сейчас меняется то, как люди работают и живут, создаются новые возможности. Воспользуйтесь ими.

Пол Эшкрофт, со-основатель The Ludic Group, эксперт по масштабным превращения и наращиванию бизнес-потенциала

- Хочу поделиться одной из идеи из моей книги "Преимущество любопытных" ("The curious advantage"): почему любопытство — это наибольший драйвер в цифровую эпоху.

Когда будущее туманно, любопытство подсвечивает этот путь. Цифровизация радикально изменила привычные роли в организациях и повысила скорость, с которой нам нужно учиться, адаптироваться и развиваться. Поддерживать эту скорость помогает именно любопытство как привычка. Оно похоже на мускул: его можно натренировать, чтобы получать заряд энергии для изучения нового.

Как это сделать? Интересуйтесь, будьте активным исследователем на своем пути, делайте новые вещи, которые помогут вам стать более уверенным в себе, общайтесь с другими людьми, учитесь новому и практикуйте любопытство в реальной жизни. Если просто идти по жизни — вы не зайдете далеко. Но стоит только превратить эту прогулку в направленное действие, и любопытство не заставит себя ждать.

Проект реализован на платформе MEREZHA OneMinuteConference при поддержке ЕБРР и ЕС в рамках инициативы "EU4Business".