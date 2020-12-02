Бизнес по периметру: как в Украине можно зарабатывать на киберспорте

Для мирового киберспорта 2020 год станет знаковым — по данным профильных аналитических компаний доходы esport-организаций впервые превысят миллиард долларов. Хотя даже этот показатель не отражает реального положения вещей. В 2014 году, например, аналитики говорили о доходе индустрии в размере $194 млн. Однако в том же году технологический гигант Amazon инвестировал в киберспортивную стриминг-платформу Twitch $970 млн, а с 2015 по 2020 годы общая сумма инвестиций в киберспорт превысила $4,4 млрд. Эти цифры эксперты не учли.

В серии материалов "Второй после футбола" корреспондент Delo.ua Александр Перемот подробно разбирает индустрию, возникшую на стыке спорта, медиа и компьютерных технологий. Третий материал цикла посвящен направлениям, доходы которых формальная статистика не учитывает. По разным оценкам, все варианты предпринимательской деятельности вокруг киберспорта генерируют от 25 до 40 млрд долларов. И вот, как минимум, пять сфер, у которых есть потенциал в Украине.

Организация: серии турниров и небольшие призовые.

Сегодня в Украине есть два турнирных организатора, известных во всем мире — многофункциональная площадка StarLadder и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports. В то же время, остается место и для других игроков. Например, организаторов мероприятий на любительском и полупрофессиональном уровне.

Все турниры можно условно разделить на два типа: лицензированные (официально одобренные производителями игр) и те, которые проводятся вне официальных зачетов. Последние можно организовать, не получая официального разрешения от издателя игры. Например, есть вариант просто запустить лигу — студенческую, школьную или даже открытый турнир для всех желающих. При этом некоторые издатели все же накладывают определенные ограничения. Valve, компания-разработчик Counter-Strike и Dota 2, разрешает без получения лицензии проводить любые турниры с призовым фондом до $10 тысяч.

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Экономика турнира заключается в том, чтобы организовать мероприятие и попытаться заработать за счет спонсоров, рекламодателей или прав на трансляцию. При этом проведение отдельного турнира зачастую нерентабельно — чтобы создать коммерчески успешную историю, нужно генерировать контент на регулярной основе, договорившись с участниками, спонсорами, рекламодателями и обладателями интеллектуальной собственности. Поэтому ключевой бизнес-моделью являются лиги или серии турниров. Проиллюстрировать идею серийности можно с помощью The International, крупнейшего в мире киберспортивного турнира по игре Dota 2 — его призовой фонд в 2021 году превысит $40 млн. Фактически, TI является серией турниров, растянутой на целый год, финал которой проходит на больших аренах с живой аудиторией.

Трансляции: южнокорейские пионеры и плавные изменения

Однако львиную долю контента esport-дисциплин поклонники смотрят все же дома. И это еще одна потенциальная ниша — трансляции. Лидерами здесь являются Twitch и YouTube, но существуют и альтернативные варианты, среди которых есть даже обычные телеканалы. Одним из первых соревнования начали показывать на корейском телевидении в начале "нулевых" — зрителям демонстрировали не только мировые серии, но и местные лиги по StarCraft:Brood War. Со временем в гонку включилось кабельное телевидение. В Южной Корее, например, работает OnGameNet — телекомпания, специализирующаяся на трансляции матчей и информации о видеоиграх.

Впрочем, здесь речь может идти не только о нишевых проектах. Крупные спортивные каналы в Европе и США (ESPN и SPORT1) охотно показывают своим зрителям тот же The International или World Championship по League of Legends. На каналах Disney XD и ABC проходят трансляции Overwatch League, турниров серии EVO и даже соревнования по файтингу Injustice 2.

В Украине есть киберспортивные трансляции вне устоявшихся стриминг-платформ — летом этого года на медиасервисе MEGOGO появилась отдельная вкладка "Киберспорт". Директор по стратегическому развитию компании Иван Шестаков отмечает, что ежегодный прирост esport-аудитории редко кто из экспертов заявляет меньше 15% от года к году.

"Отдельные киберспортивные мероприятия мы пробовали транслировать еще несколько лет назад — результаты и отклик аудитории нам нравились. До этого года не начинали активно развивать это направление, потому что не могли найти партнера, который мог и умел работать с видеоконтентом в киберспорте. Как только мы познакомились и договорились о сотрудничестве с ребятами из Maincast (компания по теле/интернет вещанию и проведению киберспортивных турниров — Delo.ua), мы начали более активно включаться в направление", — рассказал он нам.

По словам Шестакова, популярность раздела постоянно растёт и, например, особенно хорошо себя показывают коллаборации со знаменитостями. При этом аудитория охотно смотрит подобный контент через Smart TV, где раньше киберспорта не было. По словам представителя MEGOGO, эта отрасль проходит те же этапы медиавзросления, что и традиционный спорт — есть свои особенности, но в части монетизации прав все очень похоже. В компании признаются: они ждут возможности начать монетизировать esport-медиаконтент так же, как это происходит с классическим спортом. Например, продавать отдельно большие события. Но Шестаков предупреждает — революций тут не будет и изменения будут плавными.

Ставки: прицел на тройк у лидеров

Третьим примером бизнеса является, конечно же, беттинг. Сегодня отношение к букмекерским конторам в Украине настороженное, однако ситуация движется в сторону легализации — летом был принят и подписан президентом Владимиром Зеленским закон о легализации игорного бизнеса, а сейчас формируется Национальная комиссия по регулированию отрасли. В государственном бюджете следующего года на работу этого органа уже заложено 115 млн грн. По словам главы правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA) Александра Кохановского, букмекеры в спорте есть везде.

"Это абсолютно нормальная ситуация и я не видел ни одного чемпионата по футболу, где нет букмекеров. Тут будет такая же ситуация и поле наконец-то сделали легальным — беттинговые операторы заплатят за лицензии и будут работать в Украине. В этом никакой проблемы я лично не вижу. И то, что я вижу, это будет, конечно, развиваться и расти", — заявил он в рамках инновационного форума, организованного Европейской бизнес ассоциацией.

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Мировые лидеры беттингового бизнеса уже давно повернулись в сторону киберспорта. Один из крупнейших операторов в мире, William Hill, сегодня принимает ставки практически на все крупные турниры по CS:GO. В Украине нишу занимает, например, PariMatch. В компании отметили, что сегодня esport пока не сравним с тем же футболом — сумма всех ставок этого вида спорта превышает киберспорт больше, чем в пять раз. Но речь все равно идет о десятках тысяч игроков в месяц, а количество ставок и игроков будет только расти.

"Сейчас основными играми в Украине являются Dota 2 и CS:GO. Так сложилось исторически, что CS — одна из самых "старых" дисциплин и существует уже больше 20 лет. А это значит, что есть поколение людей, в возрасте от 21 до 27, которые всю свою сознательную жизнь могли так или иначе знать об игре. Все игры, которые предполагают победу той или иной команды, с точно очерченными правилами, скорее всего будут добавлены в перечень игр на платформах PariMatch. Если же говорить о перспективах, то в ближайшие пять лет киберспорт войдет в ТОП-3 видов спорта для большинства беттинговых компаний", — рассказали нам в PariMatch.

Мебель: никто не верил, что будет спрос

Еще одним вариантом бизнеса может стать производство специальной мебели. Речь, конечно же, идет, в основном, об игровых столах или стульях. Правда здесь рынок будет работать одновременно на два направления — непосредственно киберспорт и игровую индустрию в общем. В сентябре IKEA объявила, что запускает линейку специальной мебели для геймеров.

Представители компании отметили, что ее дизайнеры специально встречались с профессиональными геймерами и любителями видеоигр, чтобы узнать, каким они видят необходимый функционал для комфортной игры. При этом ранее IKEA уже выпустила кресла специально для киберспорта — их можно было подстраивать под биометрические показатели покупателей, а помогал в создании линейки бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Томми "potti" Ингемарссон. Проблема таких продуктов в том, что они должны соответствовать не только турнирным нормам (длина/ширина стола), но и обеспечить комфортную тренировку вне соревнований — при подготовке к соревнованиям кибератлеты проводят перед компьютером 8-12 часов в сутки.

И Украина здесь не пасет задних Андрей Братычук из компании Zeus, производящей геймерские столы, рассказывает, что их фабрика, расположенная в Чернигове, изначально была ориентирована на обычную мебель. Игровую мебель никто делать не планировал — по словам Братычука, это было спонтанное решение, в которое никто не верил. Но через некоторое время производство специальных столов, из-за повышенного спроса, пришлось выделить в отдельную линейку. Он приводит цифры: столы в 2020 году продаются в два раза активнее, чем в прошлом — за месяц фабрика может продать 200-300 единиц.

Среди особенностей проектирования такой мебели Братычук отмечает несколько нюансов. Во-первых, дизайн. Традиционно это мебель черного цвета, с яркими цветными вставками и подсветкой. Во-вторых, функционала ей добавляют держатели для наушников и встроенные USB-хабы. В-третьих, важное место занимает эргономика.

"В чем она заключается — это вырез в самой столешнице. Когда человек сидит подолгу за столом, у него свисают локти и от этого он сильно устает. В нашем столе, за счет выреза, игрок въезжает полностью в середину столешницы и руки у него лежат целиком на столе. Это уменьшает нагрузку на тело", — объяснил он нам.

Братычук говорит, что тема мебели в Украине сегодня еще нова и продажи растут. При этом рентабельность производимых их фабрикой столов составляет около 20%. А если использовать более дешевые материалы, то она может подняться и до 60%. Единственная проблема — станки для производства достаточно дорогие. Например, только один аппарат для отверстий под скрытые крепежи стоит около 20 тысяч евро. И таких устройств нужно несколько.

Репетиторство: преподавание и навыки анализа

Пятый, заключительный в нашем перечне, вид бизнеса может стать нишей для физических лиц предпринимателей. Если конкретнее, то это пространство для тех украинцев, которые хорошо играют в популярные киберспортивные дисциплины и понимают, как можно объяснить ключевые моменты игры новичку. Кажется, что это малоперспективное поле деятельности, но здесь может сыграть на руку несколько факторов. Во-первых, по планам Кохановского, в течение следующих пяти лет количество поклонников киберспорта вырастет до 5 млн человек. Многие из них, насмотревшись турниров, захотят подтянуть уровень своей игры. И в этом случае понадобятся люди, способные рассказать о множестве нюансов игр.

Во-вторых, о потенциале тренировок для игроков, которые не планируют уходить в про-сегмент, уже говорит международный опыт. По данным Wall Street Journal, за 2018 год в Великобритании на Bidvine (сервис для найма фрилансеров) наняли почти 1,5 тысячи наставников по Fortnite — одной из самых популярных esport-дисциплин на сегодняшний день. И нанимали их родители геймеров. Журналисты рассказывали историю жительница Лондона Элли Хикс. Она заплатила $50 за четырехчасовой курс по Fortnite для своего сына — ее беспокоило, что он не выигрывает и расстраивается из-за этого.

В-третьих, конкретные предложения уже есть на украинском рынке репетиторов. Кирилл Свидерский в свое время проводил официальные киберспортивные турниры в Киевском национальном университете им. Шевченко и даже занимался организацией esport-мероприятий. Сегодня, помимо разработки игр и преподавания математики и информатики, он предлагает услуги репетитора по играм. Например, StarCraft и WarCraft. Один час его работы сейчас стоит около 500 грн.

"Как репетитор я занимаюсь очень плохой штукой — меняю свое время на деньги. И неважно чем занимаюсь. Если человека интересует комплексный анализ или теория предикатов — могу помочь. Точно так же и по любой другой дисциплине. Идея проста: преподаю 14 лет, игры люблю и даже профессионально разрабатываю. Я понимаю, что за такую цену есть много профессиональных/полупрофессиональных игроков готовых работать. И как игрок в StarCraft я играю на достаточно любительском уровне. Но обладаю хорошими навыками преподавания и, как математик, умею анализировать и находить пробелы на уровне, даже сильно выше моего. Будь-то неправильные билды, или просто психологическая тревога", — рассказал он нам.

Кирилл отмечает, что у него есть знакомые, которые являются хорошими преподавателями и обладают высоким уровнем, например, в DOТA 2 — некоторые забираются до 7000 рейтинговых очков. Это престижный уровень: самый высокий ранг в ней (Divine или Божество) начинается с 5420 очков. Таким образом, украинские игроки, которые пусть и не стали профессиональными кибератлетами, но заняли достаточное высокое место в рейтинге игр, могут стать наставниками для новичков. Учитывая естественный прирост аудитории и потенциал этой ниши, esport-репетиторство может оказаться рабочим вариантом для заядлых геймеров.

Александр Перемот, специально для Delo.ua