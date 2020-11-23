IT и Телеком 1 час назад

"Смогли договориться": в 2020 году холдинг WePlay! Esports вырос в 4,5 раза, — Лазебников

По словам управляющего партнера холдинга TECHIIA, сама индустрия киберспорта за год растет на 20-30%

Юрий Лазебников. Фото: Delo.ua Юрий Лазебников. Фото: Delo.ua
Юрий Лазебников. Фото: Delo.ua

Внутренний рост киберспортивного медиахолдинга WePlay! Esports в 2020 году превысил четыре раза.

Об этом корреспондентам Delo.ua в рамках восьмого Business Wisdom Summit рассказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников.

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Он отметил, что среди причин, почему киберспорт оказался среди трендов 2020 года, стол тот факт, что он пускай и менее комфортно, но стал чувствовать себя активным и живым. При этом в первое полугодие, во время жесткого локдауна, WePlay! Esports организовали сначала чемпионат, а потом и серию турниров.

"Мы смогли договориться с командами, участниками рынка, и продолжали давать спорт. В отличии от многих классических видов спорта, которые просто были на грани отсутствия вообще в эфире. В плане нашего внутреннего роста — у нас рост произошел более, чем в 4,5 раза. Индустрия продолжает расти в пределах на 20-30% ежегодно и такой рост у нас будет где-то еще в ближайшие пять лет. Потом он чуть-чуть замедлиться, но в течении 7-10 лет еще будет период активного роста киберспорта. Хотя бы даже в силу демографической смены поколений: сейчас наиболее активная аудитория это ребята от 16 до 35 лет и ближайшие и 10-15 лет этот диапазон будет расширяться", — объяснил Лазебников.

Рост киберспорта, по его словам, замедлиться когда он достигнет диапазона, который есть у баскетбола, футбола, бейсбола. Тогда можно будет говорить о каком-то замедлении или обновлении аудитории. При этом рост их холдинга Лазебников объясняет тремя факторами: скоростью принятия решений, смелостью и цинизмом.

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"Под цинизмом я имею ввиду принятие вещей, какими они есть. Без мишуры. Если мы не имеем доступа к каким-то ресурсам, значит нужно перенаправить, нужно менять команды, где-то увольнять людей, где-то добирать людей, где-то смириться с затратами, где-то наоборот увеличить расходы и понять, что есть возможность забрать целую нишу. Цинизм — не перекрывать ширмой какие-то вещи. Это называние вещей своими именами", — добавил бизнесмен.

При этом он отметил, что сейчас украинское государство не делает хуже бизнесу и "на этом ему уже огромное спасибо". Лазебников выразил надежду, что диалог, в частности, с киберспортом позволит в чем-то поменять взгляд более старшего населения.

"Как раз роль государства и какое-то взаимодействие с молодежью — над этим мы будем работать. Во всем остальном нам не мешают, даже в чем-то помогают — например, киберспортом. Вы знаете, что произошло признание его официальным видом спорта", — подчеркнул он.

Лазебников объяснил, что сегодня в игрок в этой сфере может зарабатывать от тысячи до десятков тысяч евро зарплаты. При этом трансферные затраты, например, в CS:GO сейчас могут оцениваться суммами от миллиона до двух миллионов евро/доллара.

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"Где оно будет через пару лет никто не знает, но понятно, что нисходящего тренда вряд ли стоит ждать. Опять же есть сумасшедшее количество ниш в киберспорте, которые многие не видят и не понимают. Это другие дисциплины, мобильный гейминг, файтинги. Там можно достаточно быстро попадать в высшую лигу обладая стоимостью как специалист или игрок", — резюмирует представитель холдинга.

Напомним, международный холдинг TECHIIA планирует строительство в Новой Каховке Херсонской области уже в ближайшие годы технопарка, в основе которого будет дата-центр мощностью 500 МВт. Он позволит полностью загрузить три или четыре энергоблока Запорожской АЭС, инвестиции в инфраструктуру технопарка оценивают в $200 млн, а стоимость всего оборудования, которое будет установлено там, составит приблизительно $1 млрд.

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