В Украине киберспорт официально признали видом спорта

В Украине Комиссия по признанию видов спорта при Министерстве молодежи и спорта Украины признало киберспорт официальным видом спорта.

Об этом у себя на странице в Facebook написал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

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"Такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев", — отметил он.

По словам Борнякова, в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. "Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба. Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", — подчеркнул он.

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Напомним, что ранее Федерация киберспорта Украины (UESF) подала в Министерство молодежи и спорта Украины заявку на признание киберспорта официальным видом спорта в Украине. Федерация подала официальный пакет документов, и в ближайшее время будет назначена дата комиссии, которая будет голосовать за это решение. Инициатива была принята всеми комитетами и департаментами Министерства.

"Мы надеемся, что на текущий момент мы сделали достаточно для того, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус официального вида спорта в Украине. Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем", — подчеркнул заместитель главы UESF Антон Макрелов.

В сообщении говорилось, что Федерация киберспорта Украины, с момента своего основания в 2018 году, проделала огромную работу, чтобы добиться этого решения. За это время UESF реализовали множество социальных и образовательных инициатив, провели большое количество турниров во всех регионах страны, разыграв более 1,5 млн грн.