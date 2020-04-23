IT и Телеком 20 минут назад

Киев замахнулся на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021

Для проведения чемпионата необходимо предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий

Киев замахнулся на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021 Киев замахнулся на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021
Фото: PlayGround

Украина подала заявку на проведение в Киеве крупнейшего киберспортивного турнира в мире по видеоигре Dota 2 — The International 2021.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Maincast и комментатор по Dota 2 Виталий Волочай.

Кратко и по делу в Telegram

"На прошлой неделе истек срок подачи заявок на проведение The International 2021. Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа", — написал Волочай.

Он отметил, что инициативу проведения в столице киберспортивного турнира поддержал один из народных депутатов и Киевская горгосадминистрация.

В конце февраля компания Valve начала принимать от городов со всего мира заявки на организацию The International 2021.

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Для проведения чемпионата необходимо предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий.

В этом году The International 2020 планируют в Швеции с 18 по 23 августа. Однако из-за пандемии коронавируса проведение чемпионата остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что общее количество зрителей различных киберспортивных мероприятий по всему миру достигло 1 млрд человек. Это количество возможных зрителей намного превышает показатели некоторых традиционных спортивных соревнований.

При этом, за год аудитория зрителей киберспортивных мероприятий выросла в полтора раза.

Также стало известно, что количество геймеров в Украине увеличится в 2019 году до 15,5 млн человек, которые суммарно потратят 203 млн долларов.

Среди наиболее заметных трендов в индустрии специалисты отмечают тот факт, что видеоигры становятся основным инструментом для брендов, с помощью которого можно получить контакт с молодой аудиторией.

 

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