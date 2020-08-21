Компьютерные игры в Украине хотят признать официальным видом спорта

Федерация киберспорта Украины (UESF) подала в Министерство молодежи и спорта Украины заявку на признание киберспорта официальным видом спорта в Украине.

Об этом говорится на сайте Федерации киберспорта Украины.

Отмечается, что Федерация подала официальный пакет документов и в ближайшее время будет назначена дата комиссии, которая будет голосовать за это решение. Инициатива была принята всеми комитетами и департаментами Министерства.

"Мы надеемся, что на текущий момент, мы сделали достаточно для того, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус официального вида спорта в Украине. Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем", — подчеркнул заместитель главы UESF Антон Макрелов.

В сообщении говорится, что Федерация киберспорта Украины, с момента своего основания в 2018 году, проделала огромную работу, чтобы добиться этого решения. За это время UESF реализовали множество социальных и образовательных инициатив, провели большое количество турниров во всех регионах страны, разыграв более 1,5 млн грн.

Напомним, что Украина подала заявку на проведение в Киеве крупнейшего киберспортивного турнира в мире по видеоигре Dota 2 — The International 2021.

"На прошлой неделе истек срок подачи заявок на проведение The International 2021. Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа", — сообщил соучредитель Maincast и комментатор по Dota 2 Виталий Волочай..

Он отметил, что инициативу проведения в столице киберспортивного турнира поддержал один из народных депутатов и Киевская горгосадминистрация.