Сильна TECHIIA: как высокотехнологичный бизнес может быть в такой же степени ответственным

Управляющие партнеры холдинга Олег Крот и Юрий Лазебников рассказали, как высокотехнологичный бизнес может быть в такой же степени ответственным.

Назовите критерии устойчивого бизнеса, которым соответствует ваша компания. Как с ними соотносятся миссия и ценности TECHIIA?

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Юрий Лазебников: Мы выделяем семь принципов устойчивого развития: уважение и поддержка прав человека, снижение экономических, экологических и социальных рисков, эффективное использование ресурсов и защита окружающей среды, увеличение прибыльности, развитие территорий присутствия, открытое взаимодействие со стейкхолдерами и обеспечение их устойчивыми благами.

В центре нашей деятельности — человек, его комфорт и развитие, право на жизнь в технологичном и в то же время экологическом и безопасном мире. Отсюда вытекает миссия: мы стремимся получить максимум экономического и общественного эффекта от синергии в холдинге и параллельно заботимся о наших сотрудниках и тех, кто живет на территориях, где работают бизнесы холдинга.

Миссию и принципы транслируем на сотрудников и стейкхолдеров во всем мире через ценности — визионерство, партнерские отношения, энтузиазм, открытость новому, мультикультурность и отсутствие границ.

Можно сказать, что социальная ответственность является частью ДНК современного бизнеса по умолчанию?

Юрий Лазебников: Социальная ответственность, как и любая другая, не работает на уровне рефлексов. Для нее нужно созреть, понять свое положение в мире и социуме. Приятно наблюдать, как в последние годы это осознает украинский бизнес. Фокус смещается с прибыли на нечто большее, бизнес начал формировать общество, среду вокруг себя и даже страну. Такое влияние очень изменилось в сравнении со стандартами 90-х и нулевых.

Ситуация, которую создал вирус COVID-19, стала вызовом и лакмусом для бизнеса во всем мире. От каждого сегодняшнего действия компаний зависит их существование завтра. От небольших предприятий до огромных холдингов — все сегодня сдают экзамен на соответствие действий ожиданиям общества. Посмотрим, что будет в сухом остатке.

Какие проекты КСО стали знаковыми для вашей компании?

Олег Крот: В моей семье очень много докторов. С детства я наблюдал, как мои близкие борются за человеческие жизни. Я не стал врачом, но как бизнесмен могу спасать десятки жизней — помогать системе здравоохранения, конкретным больницам и врачам. Так с направления здравоохранения началась реализация КСО-проектов холдинга TECHIIA.

Все КСО-проекты важны для нас, просто направлены на разных стейкхолдеров. Одни способствуют комфорту, лояльности и развитию наших сотрудников. Например, мы перешли в режим работы из дома быстрее, чем был введен официальный государственный карантин. Мы заботимся о балансе работы и личной жизни, позволяем приводить детей и домашних животных в офис, сортируем отходы и утилизируем их. Обеспечиваем работников и их семьи медицинским страхованием, предоставляем корпоративные скидки в спортклубы.

Другие КСО-проекты направлены на внешних стейкхолдеров. Мы оборудовали хирургию в детской больнице в Кропивницком самым современным оборудованием, и за год местный нейрохирург спас там более 30 детских жизней. Также оплачиваем реабилитацию в бассейне 20 детей, которые победили страшные болезни и заново учатся ходить.

В марте компания холдинга WePlay! Esports провела всемирный благотворительный марафон — киберспортивный турнир WeSave! Charity Play. Мы создали призовой фонд $120 тысяч и добавили к нему $68 тысяч пожертвований от зрителей турнира. Все деньги передали в международные благотворительные фонды, которые напрямую сотрудничают с ВОЗ и собирают средства для создания вакцины от коронавируса. А еще приобрели три аппарата искусственной вентиляции легких для больниц Кропивницкого, Хмельницкого и Киева. Все эти проекты очень важные, выделить более значимый для нас я не могу.

Как вы понимаете выражение "Культура ест стратегию на завтрак"? Как проекты КСО помогают укреплять корпоративную культуру?

Олег Крот: Холдинг TECHIIA объединяет более десяти бизнесов, каждый из которых со своей краткосрочной и долгосрочной стратегией. Есть несколько вариантов выхода из карантина, все зависит от того, в каком состоянии мир и Украина встретят послекорона­вирусную эпоху. Но это все бумажки. Они становятся реальностью благодаря нашим сотрудникам. Именно сотрудники TECHIIA, носители корпоративной культуры, двигают наш бизнес и помогают сохранять рост даже во время карантина.

Мы впервые примеряем корпоративную культуру на будущем сотруднике еще на этапе собеседования. И если даже он редчайший самородок, но никак не вписывается в наши ценности, то нам не по пути. А КСО-проекты — это часть нашей культуры. Например, наш благотворительный турнир — от идеи до воплощения прошло всего семь дней. Мы многое делали в удаленном режиме, ребята делали невозможное. Как думаете, их мотивировали деньги или возможность карьерного роста? Нет, что-то другое, а именно культура TECHIIA.

Есть какой-то мировой лидер, который вдохновляет вашу компанию, или у TECHIIA своя собственная стратегия корпоративной социальной ответственности? В чем ее суть?

Юрий Лазебников: Лучший вдохновитель для КСО-проектов — это реальность. Так, одна из наших компаний, TECHIIA Construction, построила в Кропивницком дата-центр. Еще на этапе строительства мы задались вопросом: а чем мы можем быть полезны для города? Зашли в местную детскую больницу, где нас познакомили с талантливым нейрохирургом. После начала АТО он переехал из Луганска в Кропивницкий и начал там спасать детей. Но спасать ему приходилось инструментами времен СССР. Нам понадобилось почти два года, чтобы сделать его операционную не хуже хорошей западной клиники.

С началом эпидемии мы поняли, что нужно устроить благотворительный марафон. И сделали то, что умеем делать лучше многих на рынке — провели киберспортивный марафон и собрали деньги на создание вакцины от коронавируса. Лучше всего искать вдохновение в реальности и собственных навыках.

Какие проекты социальной ответственности существуют внутри компании? Как это влияет на лояльность к работодателю и на эффективность персонала?

Олег Крот: В IТ и технологических компаниях основная ценность — команда. Мы заботимся о всестороннем развитии, комфорте и балансе work/life сотрудников всех компаний холдинга TECHIIA. Весь персонал регулярно получает обратную связь по методике 360 (самооценка, оценка руководителем и коллегами), чтобы понимать, какие результаты работы на данный момент, какие планы на ближайший период. Это помогает актуализировать зону ответственности сотрудника, а также ожидания от карьерного роста. Таким образом составляется индивидуальный план развития.

Также у нас работает школа иностранных языков, проходят мастер-классы и воркшопы. Работают механизмы компенсации учебных программ в Украине и за границей. Все это вместе с привычными для IТ бонусами дает результат — удовлетворенность работой и лояльность к компании. Сотрудники TECHIIA демонстрируют высокую лояльность к холдингу. В разных компаниях индекс eNPS (чистой лояльности) колеблется от 70 до 77 пунктов (из 80 возможных), и это лучший ответ на ваш вопрос.

Насколько важна роль бизнеса в решении таких проблем планетарного масштаба, как пандемия?

Юрий Лазебников: Как бы действовали государства без помощи бизнеса? Насколько бы отличался показатель кейсов и летальных исходов? Вопрос риторический. Дело в том, что правительство очень немобильная структура. Пока они будут принимать решения и выделять деньги на аппараты ИВЛ, бизнес обеспечит половину больниц нужным оборудованием. И это не специфика Украины, в той или иной степени так работает весь мир. Просто у нас это ИВЛ, а в США — вакцина или что-то другое. Это не хорошо и не плохо, это реальность. Да, хотелось, чтобы роль бизнеса была иной, а правительство могло лучше выполнять свои обязанности. Но пока так. А мы, бизнес, не можем оставаться в стороне, ведь помощь государству — это помощь сотрудникам, клиентам, партнерам и нам самим.

Для чего была создана общественная организация "Фундація Течія", какие ее задачи? Назовите ее крупнейшие проекты. Были ли среди них проекты фандрейзинга и социальные инициативы?

Олег Крот: В 2019 году холдинг TECHIIA объединил около 10 различных бизнес-направлений, среди них киберспортивная компания, IТ-продуктовая и IТ-сервисная компания, производство и дистрибуция плюшевых игрушек премиум-класса, венчурная студия, девелоперская компания и ряд других бизнесов. Мы открыли офис на Кипре и в Лос-Анджелесе (США), представительства в Гонконге и Сингапуре. Сегодня TECHIIA — это международный технологический холдинг.

Мы создали холдинг по нескольким причинам. Первая — увеличение эффективности бизнеса. Вторая — желание и необходимость воплощать принципы устойчивого развития. Наши бизнесы за 2,5 года выросли более чем в 10 раз, получили международный статус. Увеличилось количество сотрудников и влияние на территории присутствия.

Для устойчивого развития городов и сообществ мы создали общественную организацию "Фундація Течія", у которой четыре направления работы: здравоохранение, STEM-образование, адресная социальная помощь и диджитализация территорий присутствия. В частности, при поддержке фонда в 2019 году мы обеспечили современным оборудованием хирургию в детской больнице в Кропивницком на сумму более 3,6 млн грн, оплачиваем программу реабилитации детей в бассейне в Киеве. А "после коронавируса" планируем начать масштабный проект по STEM-образованию.