В Киеве возле метро "Почайна" появится киберспортивная арена GetInPro (ФОТО)

В Киеве до конца 2020 года откроется киберспортивная арена GetInPro — постройкой нового объекта занимается компания Global Esports Solutions.

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

Площадь киберспортивного комплекса составит 1500 квадратных метров, а расположен он будет в районе станции метро "Почайна". Он начнет функционировать после снятия карантинных ограничений. Арена будет состоять их трех основных зон: Gamer, Pro и Streamer. В первой будут расположены 85 игровых компьютеров и кабинки для индивидуального и группового обучения. Pro-арена будет укомплектована десятью компьютерами, также в комплексе будет VIP-помещение для буткемпов на 5 компьютеров.

Кроме того в арене будут расположены стриминг-румы, зона консолями PS4 Pro и PS5, зона мобильных игр, бар, кафетерий, а также магазин компьютерных аксессуаров и мерчендайза. В арене будут проходить регулярные турниры и лиги по таким дисциплинам: CS:Go, Dota 2, Fortnite, Valorant, CoD Warzone, FIFA, PUBG и PUBG Mobile, Rainbow 6, Hearthstone, iRacing и другим.

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В компании отмечают, что в первую очередь заработает основная киберспортивная арена площадью в 500 квадратных метров и круглосуточным публичным доступом. В следующего года площадь арены расширят до 1,5 тысяч "квадратов" и будут открыты большой зал вместительностью до 1000 зрителей, профессиональная студия для трансляций матчей и репортажей.

"С января 2021 года начнет свою работу профессиональный буткемп на базе 4-звездочного отеля Encore Ramada. Игрокам будут предложены апартаменты, номера, специально оборудованные игровые зоны, тренажерный зал, организация работы тренеров по киберспорту, фитнесу и психологов на локации", — говорится в сообщении Global Esports Solutions.

Справка: Global Esports Solutions — новый игрок на международной киберспортивной арене. С 2019 года GES начали проводить турниры под брендом GetInPro, ориентированные на аматоров, желающих попасть в профессиональный киберспорт. Первый международный турнир GetInPro прошел в конце 2019 и включал две дисциплины: CS:Go и AutoChess. Общий призовой фонд составил $20 000. Летом 2020 года состоялся второй сезон GetInPro-лиги, в этот раз турнир прошел в онлайн-формате на платформе Esportal и охватил представителей 17 стран Европы и СНГ.

Напомним, что киберспортивную арену в этом году закончила компания WePlay Esports. Так в седьмом павильоне ВДНГ в Киеве появилась WePlay Esports Arena Kyiv, в которой может разместиться до 200 зрителей. Первый масштабный турнир планируется провести уже в ноябре этого года.