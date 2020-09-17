Политика и экономика 10 минут назад

"Отличный вариант — Дворец спорта". Кохановский назвал критерии киберарены за $40 млн

По словам главы правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации, такого объекта в Украине не хватает, как воздуха

Основной критерий киберарены - локация. Фото: презентация UPEA Основной критерий киберарены - локация. Фото: презентация UPEA
Основной критерий киберарены - локация. Фото: презентация UPEA

Глава правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации и один из покупателей отеля "Днепр" Александр Кохановский рассказал о критериях выбора киберспортивной арены, которая станет частью украинской инфраструктуры киберспорта.

Об этом он заявил во время брифинга после официальной презентации Украинской Профессиональной киберспортивной Ассоциации в четверг, 17 сентября.

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"Мы рассматриваем 6-7 площадок в двух-трех километрах от центра. Сейчас ведем переговоры, но конкретики пока никакой нет. Я бы сказал, что отлично подходит Дворец спорта", — подчеркнул он.

По его словам, это должна быть многофункциональная арена, на которой будут проводиться спортивные и киберспортивные мероприятия, а также концерты, выставки и конференции. Кохановский подчеркнул, что такой арены в стране "не хватает, как воздуха". При этом основным критерием для выбора объекта станет локация. Ранее он уже отмечал, что на ее создание планируется привлечь $40 млн инвестиций. Построить арену планируют в течении 3-4 лет, а вмешать она будет 10 тысяч человек.

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"Чтобы туда не нужно было долго добираться, чтобы она была в оживленном месте, рядом с метро. Если мы говорим с точки зрения внутреннего наполнения, она должна быть оснащена по последнему слову техники. Потому что есть регламенты или райдеры у турнирных операторов, есть райдеры у исполнителей. И мы хотим, чтобы эти райдеры были сразу включены", — подытожил глава УПКА.

Напомним, ранее Кохановский заявил, что 95% пути по приватизации отеля "Днепр" пройдено и покупателям осталось только получить акции объекта. Окончательно закрыть эту сделку планируется в течении одной-двух недель.

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