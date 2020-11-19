Экономика 30 минут назад

Google запустил аудиорекламу на YouTube

Сервис аудиообъявлений пока находится на стадии бета-тестирования

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Корпорация Google представила "Аудиообъявления" — первый формат рекламы, разработанный для продвижения брендов среди аудитории во время прослушивания контента на YouTube. Об этом сообщается в блоге компании.

"Такой формат поможет вам адаптировать медиа и творческий подход к различным способам взаимодействия потребителей с YouTube. Аудиообъявления YouTube, которые сейчас находятся на стадии бета-тестирования, помогут вам эффективно расширить охват и повысить осведомленность о бренде с помощью тех же инструментов, что и ваши видеокампании", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас потоковый музыкальный контент достиг наибольшей популярности на YouTube — более 50% авторизованных зрителей, потребляющих музыкальный контент, за день потребляют его в объеме более 10 минут.

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"Кроме аудиорекламы, мы также запускаем динамические музыкальные подборки, специальные группы музыкально-ориентированных каналов в таких популярных жанрах как латиноамериканская музыка, K-поп, хип-хоп и Топ-100, а также настроения или интересы, например, фитнес — так вы сможете легко охватить любителей музыки во всем мире и достичь результатов для вашего бизнеса", — сообщили в Google.

Музыкальные подборки и аудиореклама дадут возможность продвигать бренд независимо от того, просматривает ли пользователь YouTube целенаправленно или же использует его как фон в повседневной жизни.

За несколько месяцев альфа-тестирования Google выяснила, что более 75% изученных кампаний аудиорекламы на YouTube существенно повысили уровень осведомленности пользователей о соответствующем бренде.

"Один из наших первых тестировщиков — Shutterfly — использовал аудиообъявления, чтобы повлиять на внимание среди заинтересованных покупателей, при этом наблюдалось превышение контрольных показателей: рост запоминания рекламы на 14% и рост позитивного восприятия рекламы на 2% среди целевой аудитории", — рассказали в компании.

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Аудиообъявления доступны в бета-версии на аукционе в Google Ads и Display & Video 360 на основе цены за тысячу показов (CPM) с теми же параметрами целевой аудитории, стратегией аукциона и возможностями измерения подъема бренда, что и в рекламных видеокампаниях на YouTube.

Напомним, в октябре Министерство юстиции США вместе с генеральными прокурорами 11 штатов подали в суд округа Колумбия на корпорацию Google за нарушение антимонопольного законодательства на рынке поиска информации и поисковой рекламы.

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