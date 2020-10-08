7 маркетинговых тенденций которые будут актуальны в 2021 году

Цифровая трансформация произвела революцию в способах ведения бизнеса в Украине. Ожидается, что к 2026 году рынок электронной коммерции в стране вырастет до 200 миллиардов долларов. Покупки в Интернете стали одним из самых популярных видов деятельности в Интернете во всем мире, благодаря технологическому прогрессу и стремлению пользователей сделать свою жизнь более удобной.

В настоящее время пользователи стали более избирательными и осуждающими свой выбор. Тенденции электронной коммерции меняются в мгновение ока, и старые тенденции становятся неосуществимыми. Эти постоянно меняющиеся тенденции держат в напряжении маркетологов, которые всегда стремятся улучшить свое присутствие в Интернете и стать ценными в жизни своих пользователей.

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Согласно исследованиям, 38% онлайн-продавцов перестают привлекать клиентов, если структура веб-сайта непривлекательна и не соответствует требованиям. Эта статистика заставляет маркетологов развивать свои стратегии и методы проектирования, чтобы они могли представить своим пользователям веб-сайт, на котором легко ориентироваться, и помочь им принять обоснованное решение о покупке.

Рост электронной коммерции не остановить, она растет поразительными темпами во всем мире. Драйверы, ответственные за этот рост, — это проникновение интернета и смартфонов. Вот интересные данные Statista о количестве цифровых покупателей во всем мире за 2014-2021 годы (в миллиардах).

Ожидается, что к 2021 году более 2,14 миллиарда человек во всем мире будут покупать товары и услуги в Интернете. Компаниям, занимающимся электронной коммерцией, необходимо извлечь подсказку из этих данных и улучшить свою стратегическую игру, чтобы выиграть онлайн-гонку.

Еще один интересный факт, приведенный Statista, заключается в том, что Украина будет занимать первое место с точки зрения развития электронной коммерции B2C со среднегодовым темпом роста (CAGR) 17,8 в прогнозируемый период. Таким образом, компаниям, у которых все еще есть обычные магазины, следует серьезно подумать о своем присутствии в Интернете. Рекомендуем обратиться к специалистам, которые являются профессионалами в сфере "создание сайтов в Харькове и Украине" — компания Рубика. Они занимают лидирующие позиции в престижных рейтингах разработчиков (3 место в IT рейтинге Харькова).

В настоящее время должно быть доступно множество веб-сайтов электронной коммерции, некоторые из них могут предлагать те же продукты, что и ваш, но то, что отличает вас от них, — это опыт, который вы предлагаете, когда посетители находятся на вашем веб-сайте. Сосредоточьтесь на создании исключительного и простого UX-дизайна, и вы получите преимущество над своими конкурентами.

Почему вам следует больше сосредоточиться на дизайне взаимодействия с пользователем?

"Люди игнорируют дизайн, игнорирующий людей" — эта цитата дизайнера Фрэнка Чимеро очень точная и имеет глубокий смысл. Чтобы создать необычный пользовательский опыт, вам нужно расшифровать, что волнует и стимулирует ваших посетителей. Дизайн без полного понимания пользователей подобен постройке здания без фундамента. Если вы не учитываете потребности пользователей, ваш сайт обречен на неудачу. Пользовательский опыт — это то, что чувствуют посетители, когда они взаимодействуют с вашим продуктом и предложениями в Интернете. Сделайте свой веб-сайт доступным для широких масс, сделав его простым, рациональным и приятным для пользователей. Помните: чтобы все упрощать, нужен гений!

Цифровое пространство электронной коммерции остается меритократией, а это означает, что это место, где даже небольшие бренды могут проявить себя и конкурировать с крупными игроками отрасли, предоставляя своим посетителям надежный пользовательский интерфейс мирового класса.

Изучите и вникните в эти 7 ключевых элементов, которые необходимы для идеального UX-дизайна.

1. Удобная навигация

Закон Хика о человеческой психологии гласит, что чем больше вариантов вы предложите своим посетителям, тем больше времени у них уйдет на принятие решения. Помните об этом законе при разработке макетов для домашней и целевой страниц. Никогда не утомляйте посетителей нежелательной информацией, предложениями, формами и всплывающими окнами.

Например, сайт apple.com — воплощение простоты. Он чистый и легкий в навигации: он ограничивает навигацию, предоставляя четкие, но ограниченные возможности. Он не ошеломляет посетителей бесчисленным множеством вариантов на выбор. Это упрощает процесс покупки за счет минимального количества вариантов выбора, ярких предложений и чистого дизайна.

2. Скорость загрузки страницы

Посетители не ценят страницы, на загрузку которых уходит много времени. Медленная скорость загрузки — это смертельный звонок для вашего сайта, задержка в одну секунду может нанести вам огромные убытки в сфере электронной коммерции. Порог приемлемости веб-сайта электронной коммерции составляет 2 секунды, если посетители не получат то, что они хотят в течение этого периода времени, они переключатся. Это не только ваши посетители, даже для Google время загрузки страницы является одним из ключевых показателей для ранжирования вашего сайта. Ваше изображение и сценарий SEO должны быть на высоте, чтобы контролировать скорость загрузки. Основа хорошей скорости загрузки — верстка сайта , если все картинки будут нужного размера, а все стили и скрипты объединены в один оптимизированный файл то скорость будет очень достойной!

3. Персонализировать пользовательский интерфейс

Хороший UX-дизайн должен быть персонализирован, чтобы помочь посетителям найти то, что они ищут. Персонализация — неотъемлемая часть оптимизации сайта электронной коммерции. Она помогает вам проникнуть в головы ваших посетителей и установить с ними конструктивные отношения.

ASOS — отличный пример персонализированного UX-дизайна. Он блестяще сохраняет свое ценностное предложение на своих страницах с прекрасными изображениями, простым описанием и предложениями. Он также дает вам рекомендации на основе ваших предыдущих поисков и запускает рекламные акции.

Другой пример — Pinterest: когда вы регистрируетесь, они спрашивают вас, что вас интересует, а затем адаптируют весь макет в соответствии с вариантами, которые вы отметили в их списке.

4. Сделайте процесс оформления заказа быстрее

Самая важная цель любого дизайна UX электронной коммерции — ускорить и упростить процесс оплаты. Этот шаг напрямую влияет на конверсию и продажи. Убедитесь, что на странице оформления заказа у вас есть множество вариантов оплаты. Например, Amazon предоставляет возможность в один клик с функцией "Купить сейчас". Это не дает посетителям переосмыслить свой выбор, а также экономит время.

Страница оформления заказа должна быть цельной и иметь четкий призыв к действию. Предоставьте возможность "гостя", не заставляйте посетителей запрашивать регистрацию, поскольку это отличный "убийца" конверсии.

5. Добавить изображения высокого качества

На вашем веб-сайте электронной коммерции должны быть фотографии продаваемых вами товаров в высоком разрешении. На нем должны быть изображения в масштабе, которые помогут им понять размер товаров.

Фотографии под разными углами помогают построить перспективу и облегчают процесс принятия решений. Очень важно предоставить фотографии в реальных условиях, чтобы помочь им сделать правильное суждение о предложении.

6. Принять минималистичный дизайн

Минимализм — это современный способ ведения бизнеса. Вместо того, чтобы наводнять посетителей большим количеством информации, сделайте ее ясной и простой. Минималистичный дизайн всегда обращает внимание на самые важные вещи. Например, веб-сайт Apple, где дизайн и инновации пересекаются, первое — ничто без второго.

Он привлекает внимание посетителей динамическими изображениями, анимацией и удобством использования каждого продукта. Он не забивает свой веб-сайт текстом, а скорее показывает, как эти продукты изменят вашу жизнь.

7. Контент, создаваемый пользователями

По данным Yotpo, 77% потребителей предпочитают видеть фотографии продуктов от покупателей, а не от профессиональных фотографов. Пользовательский контент укрепляет лояльность ваших клиентов. Вы всегда должны поощрять своих клиентов писать обзоры, подкрепленные изображениями продуктов, на которые они нажимают, и оценивать ваши продукты. Это не только поможет вам лучше понять своих клиентов, но и заставит их почувствовать себя услышанными и оцененными.

Nykaa — это интернет-магазин красоты, он вознаграждает своих клиентов, когда они просматривают продукты, и в то же время помогает покупателям принимать обоснованные решения. Эти типы дизайна пользовательского интерфейса принесут огромные дивиденды в будущем.

Чтобы собрать все вместе

"Дизайн — это не просто то, как он выглядит и ощущается. Дизайн — это то, как это работает ". — Стив Джобс.

Интернет-магазины стали неотъемлемым элементом жизни каждого. Глобальный сдвиг в сфере электронной коммерции дал возможность небольшим стартапам выйти и конкурировать с прочно утвердившимися брендами. Чтобы получить преимущество над ними, вы должны практиковать лучшие стратегии дизайна UX, поскольку они влияют на решение пользователя. Если вы игнорируете основы элементов дизайна UX, это дорого вам обойдется.

Хороший UX поможет вам добиться лояльности, вдохновить на конверсию и побудить пользователей делиться положительными отзывами о ваших продуктах. Эти, вышеприведенные, советы помогут вам заложить прочную основу в сфере онлайн-торговли.

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