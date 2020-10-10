Google хочет превратить YouTube в интернет-магазин — Bloomberg

Корпорация Google намерена добавить в видео-сервис YouТube функцию интернет-магазина. При этом, интернет-магазины смогут бесплатно рекламировать себя в Google Shopping.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

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Как отмечает агентство, в скором времени каждый товар, которые пользователи видят в видеороликах на YouTube, можно будет купить онлайн прямо на самом видео-сервисе.

По информации Bloomberg, YouTube начал предлагать авторам использовать свое программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликах. После этого данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google.

В компании утверждают, что цель состоит в том, чтобы превратить множество видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, кликать на них и покупать напрямую.

Компания также тестирует новую интеграцию с Shopify Inc. для продажи товаров через YouTube.

Отмечается, что эти меры могут превратить YouTube из рекламного гиганта в нового соперника для лидеров электронной коммерции, таких как Amazon.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd.

"YouTube — один из наименее используемых ресурсов. Если они решили, что хотят инвестировать в это, для них это огромная возможность", — сказал президент стартапа электронной коммерции Basket Энди Эллвуд.

Пока неясно, как YouTube будет получать доход от этих продаж. Однако сервис начал предлагать подписки для авторов и взимать 30% от этих платежей.

По данным Bloomberg Intelligence, к 2025 году рынок электронной коммерции, за исключением Китая, может вырасти до $2,8 трлн.

"Facebook впереди всех в этой игре. Но огромный размер рынка электронной коммерции и его будущий рост делают его слишком большим, чтобы оставаться в стороне от него", — заявил аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Варал.

Ранее Google предпринял несколько попыток в области онлайн-торговли, но с ограниченным успехом. Компания, в основном, предпочитала продавать рекламу, которая отправляет людей в другие цифровые магазины, а не продавать продукты.

Однако пандемия сильно ударила по маркетинговым бюджетам, особенно в сфере путешествий и розничной торговли, которые являются основными рекламодателями Google.

"Между тем, электронная коммерция процветает, так как люди остаются дома и заказывают больше товаров в Интернете. Google остается лишь наблюдать за тем, как конкуренты, такие как Facebook Inc. и его приложение Instagram, становятся центрами онлайн-покупок. Продажи Amazon, американской компании Goliath, занимающейся электронной коммерцией, резко выросли, а выручка Google впервые в истории снизилась во втором квартале", — подчеркнули в агентстве.

Ранее сообщалось, что с 3 июня 2020 года программа "Google для некоммерческих организаций" (Google for Nonprofits) становится доступной в Украине.