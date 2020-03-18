YouTube на "удаленке" из-за коронавируса: чем это грозит креаторам

Команда YouTube 16 марта опубликовала официальное сообщение в YouTube Creator Blog, в котором заявила о переходе всех сотрудников на удаленный формат работы. Рассказываю, как борьба с COVID-19 может отразиться на владельцах YouTube-каналов.

В настоящее время формат удаленной работы — один из самых эффективных способов предотвращения распространения коронавируса путем сокращения количества физических контактов.

В то же время это то еще испытание для каждого, кто вовлечен в рабочий процесс: иллюзия, что карантин — это отпуск либо каникулы, больше отвлекающих факторов и так далее. Логично, что от сотрудников на удаленке ожидают не меньшей эффективности работы, чем в офисе. Также понятна тревога партнеров, которые напрямую зависят от эффективности работы таких сотрудников.

К счастью, сервисы Google и YouTube в частности позволяют практически безболезненно перевести работу техподдержки видеоплатформы в удаленный режим: начиная от людей, которые отвечают на вопросы пользователей, и заканчивая модераторами, проверяющими каждое видео на соответствие правилам компании.

Это касается также и официальных партнеров YouTube во всем мире: например, media-tech-компания AIR уже несколько дней, как перевела (сперва частично, затем полностью) всех своих сотрудников на режим удаленной работы — и это никоим образом не сказалось на рабочем ритме и решении вопросов от креаторов в том числе.

Тем не менее есть несколько нюансов, на которых команда YouTube сделала акцент в своем блоге и которые могут слегка (или не очень) откорректировать планы креаторов.

Первое: искусственный интеллект временно возьмет верх

В YouTube неоднократно рассказывали о том, как технология машинного обучения помогает команде намного быстрее распознавать потенциально неприемлемый контент и затем отправлять его на ручную модерацию. Сейчас в целях снижения и без того высокой нагрузки на сотрудников команды техподдержки команда YouTube временно будет больше полагаться на алгоритмы. Это означает, что при малейшем подозрении на несоответствие правилам платформы контент будет удаляться автоматически, а не отправляться на дополнительную модерацию.

При этом такие действия не будут сопровождаться страйками от администрации (наказанием в виде ограничения работы канала) — кроме тех случаев, когда нарушения правил видны невооруженным глазом и не подлежат двоякому толкованию.

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Владельцы каналов, которые считают, что видео были удалены по недоразумению, могут подавать апелляцию, но ввиду сложившихся обстоятельств сроки рассмотрения жалоб могут затягиваться. Мы приложим все усилия, чтобы, как и всегда, помочь нашим партнерам максимально оперативно решать такие ситуации, в том числе и разрешить любые сомнения касательно их контента.

Второе: новый контент может появляться на YouTube с задержкой

Под удар алгоритмов могут также попасть продвигаемые на платформе видео, в частности прямые трансляции. Это чревато тем, что видео, до которых еще не добрался машинный интеллект, окажутся временно недоступны в поиске, на домашней странице или в рекомендациях.

Третье: на роликах о коронавирусе можно будет заработать. Но не всем

Если еще в начале марта 2020-го YouTube снимал рекламу с роликов, содержащих даже малейшее упоминание о коронавирусе, сейчас ввиду развития событий команда видеоплатформы пересмотрела свою позицию. В течение нескольких недель должны вступить в силу новые правила, согласно которым определенные категории креаторов (в первую очередь новостные организации, а также авторы, которые участвуют в программе самостоятельной сертификации видео и верно оценивают свой контент) получат возможность монетизации соответствующих видеороликов.

В то же время YouTube без раздумий будет удалять ролики с упоминанием коронавируса, если они, по мнению представителей организации, способны навредить зрителям: например, призывают отказаться от лечения или обращения к врачу.

Что делать креаторам с учетом сложившейся ситуации?

В первую очередь критически взглянуть на каждое видео: нет ли в нем чего-то, что может не понравиться машинному интеллекту и повлечь удаление. Помните, что работа всей команды платформы в настоящее время может замедлиться — учитывайте это при планировании кампаний по продвижению. И при всем желании хайпануть на злободневной теме COVID-19, оставайтесь деликатными и честными по отношению к своим зрителям: поверьте, они вам будут за это только благодарны.