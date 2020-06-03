Google в Украине сделал свои продукты бесплатными для некоммерческих организаций

С 3 июня 2020 года программа "Google для некоммерческих организаций" (Google for Nonprofits) становится доступной в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Любая некоммерческая организация, которая соответствует требованиям программы, может подать запрос на регистрацию учетной записи и начать использовать следующие инструменты Google бесплатно:

✅ G Suite для некоммерческих организаций — это пакет программ, благодаря которым сотрудники смогут работать эффективнее онлайн. С умными и защищенными приложениями для бизнеса, такими как Gmail, Документы, Календарь, Диск и Google Meet, пользователь сможет сосредоточиться на своей миссии. К тому же, до 30 сентября 2020 года для всех пользователей G Suite доступны премиум-функции приложения Google Meet.

✅ Ad Grants — это программа, в рамках которой предоставляются неденежные гранты в размере до $10 тысяч в месяц на размещение рекламных объявлений в Поиске Google. Благодаря такой рекламе некоммерческие организации могут привлекать пожертвования, распространять информацию о своей организации и искать волонтеров, пока ситуация вокруг распространения COVID-19 не изменится. Программа Ad Grants будет доступна в Украине до октября 2020 года.

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✅ Программа YouTube для некоммерческих организаций предлагает премиум-функции, чтобы помочь им охватить глобальную аудиторию и усилить влияние через свой канал YouTube.

✅ Google Планета Земля и Карты Google предоставляют организациям доступ к мощным инструментам визуализации данных, чтобы помочь им продемонстрировать свою работу и ее влияние.

Напомним, что новая версия Google будет глушить ложные уведомления.