Vodafone и YouTube объявили о сотрудничестве

Два глобальных международных бренда Vodafone и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало уникальное для украинского телеком-рынка предложение "YouTube без перерв".

Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора.

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Указано, что благодаря эксклюзивному сотрудничеству, клиенты Vodafone теперь могут абсолютно бесплатно в течение 4 месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium.

Как отмечается, подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.

"Безусловным лидером среди видеосервисов является YouTube — в нашей сети на его долю сейчас приходится две трети всего видео трафика. Мы не могли оставить без внимания столь популярный среди наших клиентов сервис, поэтому решили сделать для них подарок — в течение четырех месяцев они могут совершенно бесплатно попробовать подписку YouTube Premium и безлимитный трафик YouTube в пределах услуги Video PASS от Vodafone. Мы уверены, что вы по достоинству оцените те дополнительные возможности, которые идут в подписке", — отметил директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

При этом в компании назвали основные преимущества YouTube Premium:

- смотрите видео без рекламы;

- загружайте видео и смотрите офлайн;

- слушайте в фоновом режиме, когда пользуетесь другими приложениями или при заблокированном экране;

- доступ к YouTube Music Premium и YouTube Kids без рекламы.

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Основной же возможностью услуги Video PASS от Vodafone назвали безлимитный трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.

Как пояснили в телеком-операторе, активация предложения происходит в три шага:

- необходимо на смартфоне ввести USSD-код *313#;

- получить SMS о подключении предложения "YouTube без перерв" и активации услуги Video PASS;

- перейти по ссылке из SMS и активировать подписку YouTube Premium.

При этом предложение "YouTube без перерв" действует с 1 июня 2020 года для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания и будет доступно для подключения до 30 сентября 2020 года (дата окончания акции может меняться).

Сообщается, что подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны).

Однако предполагается, что по истечению 4 месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку.

Как известно, YouTube — популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения и просмотра видеоматериалов, является подразделением компании Google. Более 2 млрд зарегистрированных пользователей посещают YouTube ежемесячно.

Ежедневный просмотр видео зрителями составляет более 1 млрд часов. В Украине YouTube является вторым по популярности сайтом после Google (данные Kantar, апрель 2020 года). Помимо основной платформы YouTube, в Украине можно воспользоваться сервисами YouTube Music, YouTube Kids и платными подписками с дополнительными сервисами YouTube Premium и YouTube Music Premium.

Ранее сообщалось, что компания ВФ Украина продолжит работу под брендом Vodafone в течение следующих 5 лет. Соответствующее соглашение между Vodafone Украина и Vodafone Group было подписано 3 марта.