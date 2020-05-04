IT и Телеком 1 час назад

"Плюс 3 млрд грн в год": Facebook и Viber будут платить НДС в Украине

Компании Facebook и Viber якобы согласились платить НДС в Украине

"Плюс 3 млрд грн в год": Facebook и Viber будут платить НДС в Украине "Плюс 3 млрд грн в год": Facebook и Viber будут платить НДС в Украине
Facebook. Фото: ТАСС

Международные ИТ-корпорации готовы к внедрению в Украине налога на добавленную стоимость (НДС) для электронных услуг.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью "БизнесЦензор".

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"Мы встречались с Facebook и с Viber. Они готовы это делать (платить НДС). Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это в Украине. У них есть готовые инструменты для этого", — отметил нардеп.

Он является автором соответствующего законопроекта, которым НДС в Украине планируется ввести на сервисы Google, YouTube, Apple, Facebook, Adobe Booking и другие компании, предоставляющие электронные услуги в Украине.

"Мы делаем им удобный механизм, пользуясь которым они могут платить здесь налоги", — пояснил Гетманцев.

"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год", — спрогнозировал парламентарий.

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Ранее Гетманцев заявил, что каждый нерезидент, осуществляющий деятельность в Украине, должен платить налоги. По его словам, социальная сеть Facebook фактически уклоняется от налогов.

"По Facebook у нас уже есть законопроект. Там речь идет только о НДС на электронные услуги, а не налог на прибыль", — пояснил депутат.

Политик также согласился, что заставить такие крупные компании, как Facebook, платить налоги сложно, но возможно.

Напомним, индекс деловой активности украинских компаний снизился с 45,8 пунктов в марте, до 29,9 в апреле.

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