В Украине резко ухудшился индекс деловой активности — НБУ

Индекс деловой активности украинских компаний снизился с 45,8 пунктов в марте, до 29,9 в апреле.

Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса, говорится в ежемесячном опросе предприятий Украины, организованном Национальным банком.

Указано, что основной причиной падения индекса стала пандемия коронавируса и карантинные меры, которые ограничили возможности ведения бизнеса как в Украине, так и за рубежом.

Как отмечается, аналогичные индексы в других странах демонстрируют схожую динамику.

При этом наиболее пессимистические ожидания — у предприятий сферы услуг.

Более того, значительное количество компаний планирует проводить сокращение работников, особенно в сфере строительства или отправляет в отпуск за свой счет.

Все без исключения опрошенные компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.

В то же время снизились ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуг.

"В ходе опроса многие предприниматели отмечали сложность организации удаленной работы, а также констатировали проблемы с уплатой налогов (ЕСВ в частности). Также бизнес отмечает о необходимости в кредитных каникулах и поддержке от государства", — подчеркнул директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина по коронавирусу.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.