Под Кабмином полиция разгоняет протест предпринимателей, требующих прекратить карантин

Под Кабинетом министров предприниматели требуют отмены карантина с 1 мая, поскольку многие остались без работы. По оценкам журналистов "Суспільного" в митинге участвует около 500 человек.

Организаторы объясняют свою позицию тем, что "карантин должен быть одинаковым для всех, а не отдельным для малого бизнеса, ведь крупный продолжает работать".

Протестующие приехали на машинах со всей Украины, встав в два ряда и заблокировав движение по улице Грушевского. Представители правоохранительных органов вызвали эвакуаторы, чтобы убрать машины с проезжей части, из-за чего между представителями Нацгвардии и протестующими произошел конфликт. При этом участники придерживаются карантина, держат дистанцию, стоят на расстоянии метра друг от друга, пришли в масках и перчатках.

К собравшимся также вышел народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк, который сообщил, что в комитетах будут выносить вопрос об ослаблении карантина, а также обсудят ослабление для предпринимателей в виде освобождения от налогов, проверок и лишней отчетности. Один из участников отметил, что люди просят разрешения начать работать с 1 мая с соблюдением карантинных мероприятий.

"Пришли, потому что нет работы. Пришли, потому что безработные", — рассказал журналистам один из предпринимателей.

Протест предпринимателей под Кабмином. Фото: strana.ua

Отметим также, что издание hromadske.ua сообщило, что их журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир из-под здания Кабмина, побили полицейские, сломав его камеру, поскольку он стоял "не в зеленой зоне".

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"Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских и сказали покинуть территорию. Кутепов объяснил, что у него "служебная необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. За это правоохранители назвали его "клоуном". Журналист также спросил полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские ответили "или убираешь (камеру — Delo.ua), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире. После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. С этими словами сломали стабилизатор", — отмечают в издании.

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він "стояв на зеленій зоні" pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

При этом спикер МВД Артем Шевченко заявил, что нужно детально разобраться в инциденте с нападением на журналиста. Он подчеркнул, что не знает об этом инциденте.

"Надо разбираться сейчас, выясним. Зная Богдана Кутепова ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия", — сказал он.

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Шевченко уточнил, что на месте, где произошло столкновение, есть "куча камер", которые зафиксировали обстоятельства инцидента, если он был. После того, как их пересмотрят, "предоставят точную информацию".

Напомним, что по состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине 9866 зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, а 1103 пациента выздоровели.