Что ожидать кофейням и производителям кофе после карантина

Январь 2020 года стартовал как обычно. Финансовый отдел анализировал работу за прошлый период, коммерческий — строил прогнозы на следующий год, а маркетологи планировали сезонные активности. Через 2,5 месяца все изменилось. После 11 марта, когда в Украине официально начался карантин, планы пришлось менять в срочном порядке. Пандемия и следующий за ней экономический кризис затронул все сферы экономики, в том числе и кофейный рынок.

Кофейни и рестораны закрылись, те из них, у кого были возможности и ресурсы, оперативно изменили модель работы: перевели бизнес в онлайн и начали развивать интернет-каналы для продаж, организовали доставку домой и запустили новые продукты, подходящие для самостоятельного приготовления кофе в нынешних условиях.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Президент компании Gemini Espresso, лидер рынка свежеобжаренного кофе Украины, Алексей Тарнопольский, рассказывает, как эпидемиологическая ситуация скажется на привычках потребителей кофе, перераспределении долей на рынке, и к чему следует готовиться кофейным бизнесменам после окончания изоляции.

Выбор покупателей сфокусируется на позициях кофе low-сегмента

На это повлияет несколько факторов. Во-первых, снижение покупательской способности. "Кофеманы" откажутся от кофе в последнюю очередь, но теперь цена станет главным критерием при покупке в интернет-магазине или супермаркете.

Во-вторых, изменятся потребительские привычки. Украинцы уже знают, что такое качественный кофе, но это не значит, что все умеют его готовить. Если раньше мы покупали готовый напиток на арабике (single origins) в кофейнях "третьей волны", приготовленный профессиональным бариста на дорогостоящем оборудовании, которое может стоить до 10 тысяч евро, то сейчас, на карантине, если хотим выпить кофе, завариваем сами дома — в турке, чашке или бытовой кофеварке. В подавляющем большинстве случаев для этой цели в ближайшем супермаркете или интернет-магазине покупают молотый кофе.

Потребление натурального кофе в 2020 году может остаться на уровне 2019 года, но изменения коснутся каналов сбыта, также произойдет смещение потребления в сторону купажей с преобладанием более дешевых сортов арабики и робусты в составе для удешевления себестоимости.

Укрупнение игроков на рынке кофе

Текущее положение с карантином — это как природный отбор. После его завершения на рынке, в большинстве случаев, останутся крупные и средние компании с высокой экспертизой. Многие мелкие игроки уже не смогут восстановить работу.

"Хороший урок на будущее для всех нас: необходимо создавать резервы и запасы прочности, чтобы в критической ситуации было с чем работать. Также считаю, что многие предприниматели пересмотрят свою позицию касательно создания собственной марки. Выгоднее и целесообразнее стать дилером уже известного бренда или размещать заказы на других производствах, и в случае кризиса полагаться на помощь партнера, чем самостоятельно покрывать все риски", — отмечает Тарнопольский Алексей.

Алексей Тарнопольский, президент компании Gemini Espresso

Что ждет кофейни и рестораны после карантина

Несмотря на то, что уже 2 раза карантин продлевали, все когда-нибудь заканчивается. В Gemini Espresso считают, что мобильные точки продаж кофе, МАФы, специализированные кофейни быстро вернутся к прежнему режиму. После месяцев самоизоляции проводить время на улице будет стремиться каждый, и кофе "с собой" снова станет очень популярным.

А вот ресторанам будет сложнее. Страх заразиться в месте с большим скоплением людей останется, да и покупательская способность населения снизится.

Безопасность как весомый аргумент

После выхода из карантина активно начнет развиваться сегмент супер автоматического оборудования. Нужно понимать, что мы вступили в эпоху вирусов, они с нами надолго, и теперь каждый потребитель будет задумываться о собственной безопасности. Супер автоматическое оборудование минимизирует лишний контакт с человеком и функционирует без привлечения бариста. Фактически, клиент готовит напиток сам для себя, одним нажатием кнопки, и может бесконтактно заплатить за напиток, не отходя от автомата.

Даже сейчас такие точки продаж (например, на заправках) — наименее пострадавший сегмент. Можно сделать вывод, что если волны карантина будут повторяться, более защищенными будут точки с установленным супер автоматическим оборудованием.

Gemini Espresso является официальным дистрибьютором WMF и готова поставлять и обслуживать данное оборудование по всей территории Украины.

Антикризисное предложение от Gemini Espresso

"Мы оказались в сложной ситуации и только вместе сможем выйти из нее с минимальными потерями. С нашими клиентами мы работаем не один год, их проблемы воспринимаем как собственные и, при необходимости, готовы понять и помочь. Например, мы считаем неэтичным брать арендную плату за использование кофемашин в то время, когда они не функционируют, и на это время полностью приостановили начисления. Кофейни, которые закрылись в кризис, также не обслуживают свою дебиторскую задолженность.

Зная, с какими трудностями столкнулись наши коллеги по рынку, мы разработали для них антикризисное предложение и готовы поддержать тех, кто в этом нуждается:

бесплатная аренда оборудования на этапе выхода из карантина;

льготные условия аренды абсолютно новых кофемашин;

для украинских производителей, оказавшихся в сложных условиях из-за кризиса, разработана специальная программа поддержки — льготные условия по обжарке и фасовке для собственных торговых марок.

Сейчас нет конкурентов, есть партнёры. Речь идет о спасении отечественных производителей. Мы все заинтересованы, чтобы кофейная отрасль Украины восстановилась как можно быстрее!" — добавил Алексей Тарнопольский.