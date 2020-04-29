Более 1100 украинцев уже выздоровели от коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, а 1103 пациента выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 456 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 412 случаев;
Волынская область — 271 случай;
Днепропетровская область — 323 случая;
Донецкая область — 52 случая;
Житомирская область — 357 случаев;
Закарпатская область — 403 случая;
Запорожская область — 228 случаев;
Ивано-Франковская область — 821 случай;
Кировоградская область — 377 случаев;
город Киев — 1341 случай;
Киевская область — 643 случая;
Львовская область — 405 случаев;
Луганская область — 33 случая;
Николаевская область — 116 случаев;
Одесская область — 261 случай;
Полтавская область — 188 случаев;
Ровенская область — 588 случаев;
Сумская область — 98 случаев;
Тернопольская область — 708 случаев;
Харьковская область — 237 случаев;
Херсонская область — 111 случаев;
Хмельницкая область — 81 случай;
Черновицкая область — 1489 случаев;
Черкасская область — 282 случая;
Черниговская область — 41 случай.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине было зарегистрировано 9 тысяч 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 639 детей и 1 тысяча 843 медика. При этом зафиксировано 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.