Более 1100 украинцев уже выздоровели от коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, а 1103 пациента выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 456 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 412 случаев;

Волынская область — 271 случай;

Днепропетровская область — 323 случая;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 357 случаев;

Закарпатская область — 403 случая;

Запорожская область — 228 случаев;

Ивано-Франковская область — 821 случай;

Кировоградская область — 377 случаев;

город Киев — 1341 случай;

Киевская область — 643 случая;

Львовская область — 405 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 261 случай;

Полтавская область — 188 случаев;

Ровенская область — 588 случаев;

Сумская область — 98 случаев;

Тернопольская область — 708 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 111 случаев;

Хмельницкая область — 81 случай;

Черновицкая область — 1489 случаев;

Черкасская область — 282 случая;

Черниговская область — 41 случай.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине было зарегистрировано 9 тысяч 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 639 детей и 1 тысяча 843 медика. При этом зафиксировано 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.