В Днепре пометили дома, где живут люди с подозрением на COVID-19 (ФОТО)

В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, появились предупреждающие объявления.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Райончик". По информации автора поста, такие объявления появились на домах, расположенных на улицах Батумская, 12 и Калнышевского, 9.

"КОРОНАВИРУС НА РАЙОНЕ

Объявление на Батумской, 12.

P.S. Сообщают, что и на Калнышевского, 9 такое же объявление", — говорится в сообщении.

В исполкоме Днепровского горсовета эту информацию подтвердили, передает "Радио Свобода".

По данным пресс-службы мэрии, объявления развесили на около 150 домах города.

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.

В горисполкоме отмечают, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Вместе с тем юрист правозащитной группы "Січ" Виталия Серебрянская считает, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека.

"Если инфекция действительно несет общественную опасность, то обработка отдельных персональных данных может осуществляться без согласия человека для предотвращения распространения болезни, но доступ к данным должен предоставляться только ограниченному кругу лиц", — говорит она.

По словам Серебрянской, этими данными могут пользоваться медико-эпидемиологические службы и органы исполнительной власти, например, чтобы сделать дополнительную дезинфекцию в подъезде, но ни в коем случае нельзя распространять эти данные для общественности.

"В подъездах люди часто друг друга знают и человека вычислить несложно. Мы советуем людям, если они чувствуют дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или полиции", — рассказала Серебрянская.

В то же время Днепровский юрист Андрей Верба считает, что речь об обнародовании персональных данных не идет: в листовках нет фамилии, имени и отчества человека, его даты рождения и тому подобное.

По состоянию на вечер 28 апреля, в Днепропетровской области подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 639 детей и 1 тысяча 843 медика. При этом, зафиксировано 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели.