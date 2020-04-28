Политика 1 час назад

В Черновцах, не дожидаясь решения Кабмина, разрешили открыть продовольственные рынки

Решение предусматривает ограничение работы на продовольственных рынках города и временном прекращении торговли на рынках с 20:00 до 4:00

В Черновцах, не дожидаясь решения Кабмина, разрешили открыть продовольственные рынки В Черновцах, не дожидаясь решения Кабмина, разрешили открыть продовольственные рынки
Фото: 24 канал

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.

Как сообщает пресс-служба горсовета, за соответствующее решение проголосовало большинство членов исполкома.

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Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно.

В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 квадратных метров площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические мероприятия.

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Кроме этого, решение предусматривает ограничение работы на продовольственных рынках города и временном прекращении торговли на рынках с 20:00 до 4:00.

Ранее сообщалось, что 29 апреля на своем очередном заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, в нескольких городах Украины предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков и торговых мест.

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