Общество 1 час назад

В Киеве на Майдане ФЛП требовали разрешить работу в карантин (ФОТО)

Все участники акции протеста были в масках, а также соблюдали дистанцию

В Киеве на Майдане ФЛП требовали разрешить работу в карантин (ФОТО) В Киеве на Майдане ФЛП требовали разрешить работу в карантин (ФОТО)
Акция протеста ФЛП в Киеве. Фото: "РБК-Украина"

В Киеве на Майдане независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина по коронавирусу.

Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает РБК-Украина.

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Указано, что в акции приняли участие предприниматели из различных регионов Украины — Львов, Харьков, Чернигов, Винница, Мукачево, Хмельницкой области.

В частности, демонстранты требовали разрешить работу малому бизнесу, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

При этом отмечается, что все участники акции были в масках, а также соблюдали дистанцию.

Напомним, 1 мая представители малого бизнеса вышли на акцию протеста во Львове против карантинных ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса. Протест проходил с соблюдением карантинных ограничений.

30 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров возобновились антикарантинные протесты. Десятки предпринимателей пришли под Кабмин с требованием ослабить карантинные меры. Акция проходила спокойно и без столкновений с правоохранителями.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на протесты и попросил не выходить на массовые акции, поскольку это может привести к резкому скачку заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что карантин будет ослабевать, но только если количество больных не будет расти.

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