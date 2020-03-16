IT и Телеком 50 минут назад

Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро

Расследование в отношении Apple было открыто 7 лет назад

Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро
Фото: Mac OS

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Apple за нарушение правил конкуренции на сумму 1,1 млрд евро, сообщает Euronews.

По мнению властей, корпорация из Купертино, как еще называют IT-гиганта, основанного Стивом Джобсом, шантажировала своих дистрибьюторов, заставляя тех держать максимально высокие цены и запрещая распродажи устаревших моделей гаджетов.

Расследование в отношении Apple было открыто 7 лет назад, после того, как в 2015 году был заблокирован аккаунт французской газеты GibMedia.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Руководство газеты заявило, что блокировка произошла без предварительного уведомления. Корпорация в ответ обвинила GibMedia в том, что она размещала рекламу веб-сайтов, которые требовали у пользователей деньги.

Читайте также:
Applegate: чем закончится дело Еврокомиссии против Apple, и что ждет иностранный бизнес в ЕС

Тогда же во французской штаб-квартире корпорации были обыски, и хотя легальность этих процедур юристы Apple пытались оспорить.

Напомним, в январе 2018 года антимонопольный регулятор Евросоюза наложил штраф в размере 997 млн на американского производителя микрочипов Qualcomm, который хотел подкупить компанию Apple.

В 2014 году Европейская комиссия планировала выдвинуть обвинения против компании Apple, обвиняя ее в злоупотреблении налоговым законодательством отдельных стран, в частности Ирландии. По данным Financial Times, информация получена от людей, непосредственно занимающихся изучением налоговых схем Apple.

Apple заподозрили в сделках в Ирландии, которые были связаны с властями страны. После заключения выгодных соглашений с ирландскими чиновниками компания получила господдержку. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Apple закрывает все свои магазины
Компания Apple закрывает все свои магазины
В Европе хотят вернуть "право на ремонт" гаджетов
В Европе хотят вернуть "право на ремонт" гаджетов
Apple вынудили отменить презентацию нового iPhone
Apple вынудили отменить презентацию нового iPhone
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО

  2. Коронавирус: Минздрав хочет закрыть магазины и ограничить общественный транспорт

  3. Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин

  4. Украинская "девушка Джеймса Бонда" подхватила коронавирус

  5. В Германии и Австрии украинцы застряли в аэропортах из-за ошибочной отмены рейсов в Киев

Загрузка...