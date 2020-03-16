Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Apple за нарушение правил конкуренции на сумму 1,1 млрд евро, сообщает Euronews.

По мнению властей, корпорация из Купертино, как еще называют IT-гиганта, основанного Стивом Джобсом, шантажировала своих дистрибьюторов, заставляя тех держать максимально высокие цены и запрещая распродажи устаревших моделей гаджетов.

Расследование в отношении Apple было открыто 7 лет назад, после того, как в 2015 году был заблокирован аккаунт французской газеты GibMedia.

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Руководство газеты заявило, что блокировка произошла без предварительного уведомления. Корпорация в ответ обвинила GibMedia в том, что она размещала рекламу веб-сайтов, которые требовали у пользователей деньги.

Тогда же во французской штаб-квартире корпорации были обыски, и хотя легальность этих процедур юристы Apple пытались оспорить.

Напомним, в январе 2018 года антимонопольный регулятор Евросоюза наложил штраф в размере €997 млн на американского производителя микрочипов Qualcomm, который хотел подкупить компанию Apple.

В 2014 году Европейская комиссия планировала выдвинуть обвинения против компании Apple, обвиняя ее в злоупотреблении налоговым законодательством отдельных стран, в частности Ирландии. По данным Financial Times, информация получена от людей, непосредственно занимающихся изучением налоговых схем Apple.

Apple заподозрили в сделках в Ирландии, которые были связаны с властями страны. После заключения выгодных соглашений с ирландскими чиновниками компания получила господдержку.