Политика и экономика 10 минут назад

Vodafone Украина на Get Business Fest рассказали о пользе платформ для бизнеса

Директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгений Булах напоминает, что цифровой бизнес быстро переходит от идеи к результату и настроен на моментальное получение обратной связи от клиента

Vodafone Украина на Get Business Fest рассказали о пользе платформ для бизнеса Vodafone Украина на Get Business Fest рассказали о пользе платформ для бизнеса
Директор по продажам Vodafone Ukraine Евгений Булах. Фото: Delo.ua

Средний цикл крупного бизнеса в современном мире снизился с 61 года до 12 лет и те предприятия, которые не адаптируются к новой реальности, исчезнут. Об этом заявил директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгений Булах в рамках масштабного Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве.

Рассказывая о платформах, как о бизнес-модели, он отметил, что все мы сегодня живем в цифровом мире и нужно принять эту реальность. "Самое важное в цифровом мире — то, что умения и навыки человека усиливаются машинами. Так, у Vodafone есть контракт с BMW, по которому автомобили и мотоциклы подключены к связи этой мобильной сети, что существенно сокращает время выезда на происшествия", — говорит Булах.

Он также напомнил, что цифровой бизнес быстро переходит от идеи к результату и настроен на моментальное получение обратной связи от клиента и готов быстро меняться.

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"Средний цикл крупного бизнеса снизился с 61 до 12 лет. Те, кто не адаптируются к новым реалиям — умирают. Большой бизнес способен создать решения под себя, а для малого и среднего платформы — это возможность найти решение. Среди ключевых плюсов платформ: они всегда доступны и дают выгоду всем участникам процесса", — резюмирует представитель Vodafone Ukraine.

Напомним, что около 3000 предпринимателей и 70 топовых спикеров собрались на лучший предпринимательский GET Business Festival в Pochayna Event Hall в Киеве, чтобы обменяться опытом и обсудить различные "боли" бизнеса.

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Открыла фестиваль своим выступлением первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. С участниками GET Business Festival она поделилась стратегией НБУ по построению сильной банковской системы. Ее команда сделала невозможное — привела в порядок банковскую отрасль, что позволило увеличить чистую прибыль банков в 3,5 раза.

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