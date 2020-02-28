Топ-менеджер Synevo на Get Business Fest рассказал о страхах людей, сдающих анализы

После того, как компания "Медицинская лаборатория Синэво" создала рынок лабораторных исследований, которого в Украине до этого не существовало, украинцы стали сдавать анализы для профилактики. Об этом заявил коммерческий директор компании Николай Скавронский в рамках Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве.

Он отметил, первое, что сделала их команда — создала лабораторию без лаборатории и начала искать клиентов, работая как посредники. "Мы начали изучать наших клиентов. Они были в государственных поликлиниках. Тогда мы поняли, что надо делать все по-другому. Мы начали изучать конкурентов и поняли, что весь медицинский рынок управляется медиками. А лаборатория — это не медицина. Лаборатория — это забота и производство", — говорит он.

По словам Скавронского, после изучения рынка команда Synevo обратила внимание на страхи клиентов. Среди них была потеря времени и большие очереди. "Если мы начнем фокусироваться на быстром обслуживании, это станет нашим преимуществом. А среднее время обслуживания у наших конкурентов — час. При этом мы создали рынок, которого не существовало: люди стали сдавать анализы для профилактики, а не только при болезни", — подчеркнул топ-менеджер.

Поделился он также и планами на ближайшее время. Так, компания хочет сделать лабораторную диагностику доступной в национальном масштабе, зарабатывать на большем объеме выполненных тестов, а не на высокой маржинальности, быть независимой и "держаться от государства подальше". Он подчеркнул, что Synevo хочет заниматься только лабораторной диагностикой людей, а также, что компании погибают не от голода, а от потери фокуса.

Напомним, что около 3000 предпринимателей и 70 топовых спикеров собрались на GET Business Festival в Pochayna Event Hall в Киеве, чтобы обменяться опытом и обсудить различные "боли" бизнеса.