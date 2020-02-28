Василий Хмельницкий на Get Business Fest: "Если я ищу партнера, первый принцип — риски"

Добиваться успеха нужно, чтобы помочь преуспеть родителям, друзьям и партнерам. Об этом заявил основатель холдинговой компании "UFuture" Василий Хмельницкий в рамках Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве.

"Вы можете любить детей, помогать родителям и друзьям, но вы — главные люди в своей жизни. Именно поэтому вы должны добиться успеха, чтобы помочь родителям, друзьям и партнерам преуспеть", — сказал Хмельницкий. Бизнесмен уверен, что "наша справедливость зависит от обстоятельств, в которых мы находимся".