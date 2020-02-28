Финансы 1 час назад

Василий Хмельницкий на Get Business Fest: "Если я ищу партнера, первый принцип — риски"

Основатель холдинговой компании "UFuture", стоимость активов которой оценивается в $550 млн, поделился с гостями Get Business Festival своими правилами успеха и критериями по отбору деловых партнеров

Василий Хмельницкий на Get Business Fest: "Если я ищу партнера, первый принцип — риски" Василий Хмельницкий на Get Business Fest: "Если я ищу партнера, первый принцип — риски"

Добиваться успеха нужно, чтобы помочь преуспеть родителям, друзьям и партнерам. Об этом заявил основатель холдинговой компании "UFuture" Василий Хмельницкий в рамках Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве.

"Вы можете любить детей, помогать родителям и друзьям, но вы — главные люди в своей жизни. Именно поэтому вы должны добиться успеха, чтобы помочь родителям, друзьям и партнерам преуспеть", — сказал Хмельницкий. Бизнесмен уверен, что "наша справедливость зависит от обстоятельств, в которых мы находимся".

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"Когда вы будете идти к успеху, никто вам помогать не будет. Но на таких людей обижаться не надо, они находятся в других обстоятельствах", — сказал Василий Хмельницкий и поделился с гостями фестиваля главными, на его взгляд, принципами стратегии Win win в бизнесе. 

"Win win — это когда вы, объединившись с кем-то, зарабатываете больше денег, теряете меньше денег и видите больше возможностей и вариантов воплотить в жизнь тот или иной проект", — говорит бизнесмен. 

"Если я ищу партнера, первый принцип — это риски. Я хочу, чтобы мой партнер тоже инвестировал деньги", — рассказал Василий Хмельницкий.

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Бизнесмен уверен: необходимо соблюдать лишь несколько критериев, чтобы правильно выбрать партнера. Это опыт, бухгалтерия и финансы, — рассказал Хмельницкий. — А также репутация. Если у тебя крутая репутация, компании бегают за тобой, чтобы дать тебе кредит".

Особое место в цепочке критериев Хмельницкий отвел интуиции. "Если интуиция подсказывает, что в тот или иной проект идти нельзя, я туда не иду", — подчеркнул бизнесмен.

СПРАВКА Василий Хмельницкий — основатель холдинговой компании "UFuture, стратегический инвестор компании Biopharma, UDP Renewables, инновационные парки UNIT.City в Киеве и Харькове, индустриальный парк "Белая Церковь" и др. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн.

Холдинговая компания "UFuture" Василия Хмельницкого в 2019 году инвестировала более $60 млн.

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