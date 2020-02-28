В Киеве 3 тысячи предпринимателей собрались на GET Business Festival

Около 3000 предпринимателей и 70 топовых топовых спикеров собрались на GET Business Festival в Pochayna Event Hall в Киеве, чтобы обменяться опытом и обсудить различные "боли" бизнеса.

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Фото: Delo.ua

Открыла фестиваль своим выступлением первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. С участниками GET Business Festival она поделилась стратегией НБУ по построению сильной банковской системы. Ее команда сделала невозможное — привела в порядок банковскую отрасль, что позволило увеличить чистую прибыль банков в 3,5 раза.

"Наша задача: как можно быстрее совместными усилиями создать условия для бизнеса, чтоб вести бизнес было безопаснее. В первую очередь, курс на макрофинансовую стабильность: рост экономики, ВВП, курс, доступность кредитов. Если этого нет, с остальным сложно. Я и мои коллеги разработали целую стратегию, цель которой одна — успешная Украина", — рассказала присутствующим Катерина Рожкова.

Фото: Delo.ua

Также первый заместитель главы НБУ предложила идею площадки коммуникации, которая бы объединила представителей бизнеса и их потребности с представителями НБУ и их ответами. Это может быть хаб обмена решениями для реализации бизнес стратегии.

Фото: Delo.ua

Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании "UFuture" рассказал гостям фестиваля о своей видении стратегии Win Win в бизнесе. По его словам, Win win — это "когда вы, объединившись с кем-то: зарабатываете больше денег, теряете меньше и видите больше возможностей и вариантов воплотить в жизнь проекты".

Поделился Василий Хмельницкий и своими критериями по отбору партнеров.

"Если я ищу партнера, первый принцип — это риски. Я хочу, чтобы мой партнер тоже инвестировал деньги", — сказал Хмельницкий и назвал условия, которыми должен обладать партнер. Основные — это опыт и репутация. "Если у тебя крутая репутация, компании бегают за тобой, чтобы дать тебе кредит", — сказал бизнесмен.

В рамках фестиваля так же выступит Елизавета Гетманюк, руководитель продукта Mobile ID "Vodafone Украина" и расскажет о новых возможностях, которые открывает Mobile ID для бизнеса. А Ольга Васильева, директор по маркетингу "МакДональдз в Украине" расскажет о пяти трендах, которые стоят за успешным маркетингом золотых арок "МакДональдз"



Всего на мероприятии четыре потока: Marketing/Digital, Точки Роста/ Экспорт/ HR, PR/ HR/ Личная Эффективность/ Sustainability и Финансы. На всех панелях с 12.45 до 19.00 беспрерывно будут выступать бизнесмены и эксперты из различных сфер, чтобы рассказать гостям фестиваля о своих кейсах, факапах и на своем примере поделиться советами.