Украинский мобильный оператор продлил аренду бренда Vodafone

Компания ВФ Украина продолжит работу под брендом Vodafone в течение следующих 5 лет.

Соответствующее соглашение между Vodafone Украина и Vodafone Group было подписано во вторник, 3 марта, сообщает "НВ Бизнес".

Указано, что в рамках нового соглашения Vodafone Украина получит доступ к международным экспертизам Vodafone в сферах IТ-трансформации, интернета вещей и услуг на базе 5G.

Также, согласно сообщению, планируется "запуск национального покрытия 4G".

Как полноправный участник глобальной программы Vodafone Partner Markets, Vodafone Украина может пользоваться специальными условиями кооперации с глобальными поставщиками и телекоммуникационными операторами по всему миру.

Детали и условия нового соглашения пока остаются неизвестны.

Напомним, 15 октября 2015 года МТС Украина подписала стратегическое соглашение с Vodafone UK о сотрудничестве и использовании бренда Vodafone в Украине. Договор был рассчитан на 5 лет и заканчивается 31 декабря 2020 года.

28 апреля 2017 года МТС Украина сменила название на ВФ Украина (новое имя было зарегистрировано в мае 2017 года). Соглашение позволяет оператору использовать бренд Vodafone и также торговые марки Vodafone во всех материалах, используемых для маркетинга, продвижения и рекламы телекоммуникационного бизнеса, на вывесках магазинов в Украине, а также онлайн, на канцелярских принадлежностях и прочем. Также оператор получал возможность внедрять услуги и сервисы Vodafone.

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При этом, у владельца бренда было право в течение 60 дней после любого изменения во владении акциями ВФ Украина разорвать соглашение об использовании бренда, но, тем не менее, после покупки актива азербайджанским Bakcell этого не произошло. В ВФ Украина опасались, что не смогут продлить или заключить новый договор об использовании бренда Vodafone.

Ранее ВФ Украина удалось заключить Меморандум о взаимопонимании с Vodafone UK, в рамках которого был оговорен вопрос о потенциальном продлении на 5 лет партнерского соглашения.

Напомним, в декабре 2019 года азербайджанская компания Bakcell завершила покупку "Vodafone Украина" за 734 млн долларов.

Отметим, что выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль — 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.