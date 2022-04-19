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ПриватБанк начал онлайн-выплаты вкладчикам ликвидированных банков
Со вторника, 19 апреля, ПриватБанк начал выплаты возмещений вкладчикам без их личного присутствия в учреждении банка. Фонда гарантирования вкладов сообщает, что это первое учреждение, которое реализовало инициативу по дистанционным выплатам гарантированного возмещения вкладчикам.
Для получения гарантированной суммы дистанционно достаточно быть ПриватБанка и пройти идентификацию.
"Это первый банк-агент, который заявил о технической готовности дистанционно выплачивать ликвидируемым вкладчикам банков, гарантированное возмещение. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сообщить о "пилотных проектах" с еще двумя банками ", - отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.
Это решение необходимо, так как в условиях войны для многих вкладчиков посещение отделений банков иногда невозможно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, теперь гарантированную сумму по вкладу можно получить без посещения отделений банков-агентов Фонда. Эти изменения порядка возмещения по вкладам уже вступили в силу.
Верховная Рада также увеличила гарантии по банковским вкладам во время военного положения до 100% от суммы вклада.