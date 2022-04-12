Вкладчики ликвидированных банков смогут получить выплаты удаленно — ФГВ

Во время действия военного положения в Украине Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплат вкладчикам ликвидированных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Теперь гарантированную сумму по вкладу можно получить без посещения отделений банков-агентов Фонда. Эти изменения порядка возмещения по вкладам уже вступили в силу.

"Фонд вместе с банками-агентами проводит подготовительную техническую работу для скорейшего внедрения этой возможности. Фонд дополнительно сообщит вкладчикам о масштабном запуске удаленных выплат гарантированного возмещения на карту банка-агента, чтобы вкладчики могли воспользоваться услугой выплаты онлайн путем открытия счетов в банках-агентах дистанционно", — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Для удаленных выплат вкладчикам будет использоваться автоматизированная система Фонда и подключенные к ней банки-агенты, перечень которых будет обнародован.

"Зачисление гарантированной суммы на счет вкладчика будет возможно при условии, что он является клиентом одного из банков-агентов Фонда, подключающих услугу выплаты возмещения онлайн, после идентификации и верификации его данных", — говорится в сообщении.

Идет также диалог с Министерством цифровой трансформации по поиску возможностей выплаты суммы возмещения по вкладу с помощью приложения "Дія".

Ранее Верховная Рада увеличила гарантии по банковским вкладам во время военного положения до 100% от суммы вклада.

Причем задолго до войны Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить максимальную гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц всего лишь в полтора раза — до 300 тысяч гривен.