Вкладники ліквідованих банків зможуть отримати виплати — ФГВ

Під час дії воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм для вкладників ліквідованих установ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Наразі гарантовану суму за вкладом можна отримати без відвідування відділень банків-агентів Фонду. Ці зміни порядку відшкодування за вкладами вже набрали чинності.

"Фонд разом із банками-агентами проводить підготовчу технічну роботу для якнайшвидшого впровадження цієї можливості. Фонд додатково повідомить вкладників про масштабний запуск віддалених виплат гарантованого відшкодування на картку банку-агента, щоб вкладники могли скористатися послугою виплати онлайн шляхом відкриття рахунків у банках-агентах дистанційно", – сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Для віддалених виплат вкладникам використовуватиметься автоматизована система Фонду та підключені до неї банки-агенти, перелік яких буде оприлюднений.

"Зарахування гарантованої суми на рахунок вкладника буде можливим за умови, що він є клієнтом одного з банків-агентів Фонду, які підключають послугу виплати відшкодування онлайн, після ідентифікації та верифікації його даних", — йдеться у повідомленні.

Іде також діалог із Міністерством цифрової трансформації щодо пошуку можливостей виплати суми відшкодування за вкладом за допомогою додатка "Дія".

Раніше Верховна Рада збільшила гарантії щодо банківських вкладів під час військового стану до 100% від суми вкладу.

Причому задовго до війни Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити максимальну гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізосіб лише у півтора рази — до 300 тисяч гривень.