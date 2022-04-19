ПриватБанк розпочав онлайн-виплати вкладникам ліквідованих банків

З вівторка, 19 квітня, ПриватБанк розпочав виплати відшкодувань вкладникам без їхньої особистої присутності в установі банку. Фонду гарантування вкладів повідомляє, що це перша установа, яка реалізувала ініціативу щодо дистанційних виплат гарантованого відшкодування вкладникам.

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Для отримання гарантованої суми дистанційно достатньо бути клієнтом ПриватБанку та пройти ідентифікацію.

"Це перший банк-агент, який заявив про технічну готовність дистанційно виплачувати вкладникам банків, що ліквідуються, гарантоване відшкодування. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо повідомити про "пілотні проекти" з ще двома банками", - зазначила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів. Наталія Рудуха.

Це рішення необхідне, оскільки в умовах війни для багатьох вкладників відвідування відділень банків іноді неможливе.

Нагадаємо, що тепер гарантовану суму за вкладом можна отримати без відвідування відділень банків-агентів Фонду. Ці зміни порядку відшкодування за вкладами вже набрали чинності.

Верховна Рада також збільшила гарантії щодо банківських вкладів під час воєнного стану до 100% від суми вкладу.