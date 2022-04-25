Апеляційний суд підтвердив, що ПриватБанк володіє своїм головним офісом у Дніпрі

ПриватБанк підтвердив у суді апеляційної інстанції законність права власності на будівлю головного офісу фінустанови у Дніпрі. Як повідомляє пресслужба держбанку, таке рішення ухвалив 25 квітня Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро).

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Він задовольнив апеляційні скарги ПриватБанку та Дніпропетровської обласної прокуратури, скасувавши рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 26 листопада 2020 року та відмовивши повністю у позові науково-виробничого ТОВ "Океанмаш", яке намагалося позбавити ПриватБанк права власності на цю нерухомість.

"Це дуже важлива перемога ПриватБанку ціною 152 мільйони гривень в апеляційному суді, рішення якого набирають законну силу негайно після проголошення, що матиме значення для багатьох подібних судових спорів, пов'язаних з колишніми власниками та колишнім топменеджментом банку", — відзначив керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства Олег Лазовський.

В банку нагадують, що офісне приміщення перейшло у його власність у серпні 2016 року, за три місяці до націоналізації фінустанови, в результаті звернення стягнення на іпотечне майно з метою погашення заборгованості за кредитом особи, пов'язаної з ексвласниками банку.

Генеральною прокуратурою під час досудового слідства у 2017 році було встановлено, що колишнім керівництвом ПриватБанку під час залучення від Національного банку України кредитів рефінансування надавались кредити на неринкових та заздалегідь невигідних для банку умовах пов'язаним з ним компаніям. НВ ТОВ "Океанмаш" виступало майновим поручителем за кредитами пов'язаних осіб.

Зазначимо при цьому, що той же Центральний апеляційний госпсуд 24 лютого ухвалив рішення проти ПриватБанку у справі щодо права власності на будівлю у Дніпрі вартістю 86 мільйонів гривень. Держбанк буде оскаржувати його у Верховному суді.

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